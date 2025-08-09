Varese, un grosso ramo cade da 8 metri in viale Borri e sfiora pedone e motociclista
Nel tardo pomeriggio di venerdì un grosso ramo di pino si è staccato e ha colpito il comignolo di un ristorante prima di cadere sull’asfalto a poca distanza da due persone. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale
Grande spavento nel tardo pomeriggio di ieri all’incrocio tra via Luigi Borri e via Luigi Mercantini a Varese. Poco dopo le 18,30 di ieri sera, all’altezza del civico 5 di via Mercantini, un grosso ramo si è staccato da uno dei pini che si trovano all’interno di un condominio in via Borri, lato via Mercantini, ed è precipitato da circa 8-9 metri di altezza, sfiorando un pedone e un motociclista che stava tornando a casa dal lavoro.
Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma la caduta ha causato danni e spavento, come ci racconta il nostro lettore Antonio Reiner, ex agente della Polizia locale di Varese, residente in zona: «Il ramo, cadendo ha colpito e abbattuto il comignolo del ristorante-pizzeria situato nelle vicinanze di viale Borri. Successivamente è finito sull’asfalto, a una distanza di pochi centimetri sia dal passante che dal motociclista in transito. Un attimo, 30 centimetri in più o in meno, e qualcuno avrebbe potuto farsi male seriamente».
«Non si tratta di un episodio isolato – ricorda Antonio – In marzo un altro ramo era caduto nella stessa via, sfiorando mamme e bambini diretti a scuola. Nel 2020, invece, si erano registrati danni a cose e veicoli per episodi simili, con interventi anche in quell’occasione dei vigili del fuoco». La caduta del ramo ha riacceso l’attenzione sul pericolo che questi alberi possono rappresentare, soprattutto in una zona dove esiste da 25 anni un percorso tattile per non vedenti, realizzato a supporto dell’associazione ciechi di via Luigi Mercantini: «Bisogna intervenire per evitare che la prossima volta non si parli solo di paura, ma di feriti» sottolinea Reiner.
Ieri sera, sul posto sono intervenuti sei Vigili del fuoco, che con motosega e scala hanno messo in sicurezza l’area. Presente anche una pattuglia della Polizia locale, allertata dai residenti.
