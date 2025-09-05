180 cani e i loro umani si sfidano al primo campionato mondiale di hoopers a Golasecca
Venerdì 5 settembre giornata di gare per la prima edizione del campionato dedicata a questa disciplina derivata dall'agility dog
Continuano le gare del primo campionato mondiale di hoopers, che in questi giorni si sta disputando a Golasecca. Le competizioni sono cominciate giovedì 4 settembre, ma gli atleti delle delegazioni provenienti da dodici pesi erano già arrivate nei giorni precedenti a bordo dei loro camper, colorando il piccolo paese della valle del Ticino coi colori delle loro bandiere. (Foto di Roberto Gernetti)
Il programma del campionato include sia gare individuali che a squadre e proseguirà fino a domenica 7 settembre. In totale, sono in lizza 180 cani, ognuno accompagnato dal proprio conduttore.
Che cos’è l’hoopers
L’hoopers è una disciplina cinofila nata come variante dell’agility dog, pensata per rendere il percorso più fluido e accessibile a tutti i cani. Invece di salti e ostacoli complessi, prevede il passaggio attraverso archi (detti hoop), tunnel corti e recinti che guidano il cane lungo il tracciato.
L’obiettivo è favorire la collaborazione tra cane e conduttore, puntando sulla comunicazione a distanza e la precisione dei movimenti. È un’attività che rafforza il legame con il proprietario e garantisce un esercizio fisico adatto anche a cani anziani o con limitazioni articolari.
