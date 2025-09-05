Varese News

Animali

180 cani e i loro umani si sfidano al primo campionato mondiale di hoopers a Golasecca

Venerdì 5 settembre giornata di gare per la prima edizione del campionato dedicata a questa disciplina derivata dall'agility dog

A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers

Continuano le gare del primo campionato mondiale di hoopers, che in questi giorni si sta disputando a Golasecca. Le competizioni sono cominciate giovedì 4 settembre, ma gli atleti delle delegazioni provenienti da dodici pesi erano già arrivate nei giorni precedenti a bordo dei loro camper, colorando il piccolo paese della valle del Ticino coi colori delle loro bandiere. (Foto di Roberto Gernetti)

Galleria fotografica

A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers 4 di 25
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers

Il programma del campionato include sia gare individuali che a squadre e proseguirà fino a domenica 7 settembre. In totale, sono in lizza 180 cani, ognuno accompagnato dal proprio conduttore.

A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers

Che cos’è l’hoopers

L’hoopers è una disciplina cinofila nata come variante dell’agility dog, pensata per rendere il percorso più fluido e accessibile a tutti i cani. Invece di salti e ostacoli complessi, prevede il passaggio attraverso archi (detti hoop), tunnel corti e recinti che guidano il cane lungo il tracciato.

L’obiettivo è favorire la collaborazione tra cane e conduttore, puntando sulla comunicazione a distanza e la precisione dei movimenti. È un’attività che rafforza il legame con il proprietario e garantisce un esercizio fisico adatto anche a cani anziani o con limitazioni articolari.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers 4 di 25
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers
A Golasecca va in scena il primo campionato mondiale di Hoopers

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.