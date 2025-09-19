A “La Materia del Giorno” le gestione dell’emergenza-urgenza con Sos Malnate
Appuntamento lunedì 22 settembre (ore 16) a VareseNews con il presidente Massimo Pedrazzini
Proseguono gli appuntamenti giornalieri a Castronno con “La Materia del Giorno”, la video rubrica di VareseNews su temi di attualità e vita comune.
Protagonista dell’appuntamento di lunedì 22 settembre (l’orario è sempre le 16) sarà Sos Malnate con il presidente Massimo Pedrazzini. Tema dell’incontro sarà la gestione di emergenza-urgenza, ovvero come si muove una squadra di soccorritori quando vengono chiamati in causa.
Sos Malnate è una realtà che può vantare oltre 40 anni di lavoro sul territorio. Negli anni è cresciuta ampliando la propria attività su diversi aspetti della vita sociale e comunitaria, ma centrale per l’associazione resta il pronto intervento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.