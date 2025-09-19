Varese News

A “La Materia del Giorno” le gestione dell’emergenza-urgenza con Sos Malnate

Appuntamento lunedì 22 settembre (ore 16) a VareseNews con il presidente Massimo Pedrazzini

Sede SOS Malnate

Proseguono gli appuntamenti giornalieri a Castronno con “La Materia del Giorno”, la video rubrica di VareseNews su temi di attualità e vita comune.

Protagonista dell’appuntamento di lunedì 22 settembre (l’orario è sempre le 16) sarà Sos Malnate con il presidente Massimo Pedrazzini. Tema dell’incontro sarà la gestione di emergenza-urgenza, ovvero come si muove una squadra di soccorritori quando vengono chiamati in causa.

Sos Malnate è una realtà che può vantare oltre 40 anni di lavoro sul territorio. Negli anni è cresciuta ampliando la propria attività su diversi aspetti della vita sociale e comunitaria, ma centrale per l’associazione resta il pronto intervento.

Pubblicato il 19 Settembre 2025
