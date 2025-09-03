Varese News

A Lisbona deraglia la funicolare, 15 vittime e numerosi feriti

La storica funicolare che collega Praça dos Restauradores al Bairro Alto è deragliata poco dopo le 18. Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Tragedia nella capitale portoghese. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 settembre uno dei convogli dell’Elevador da Glória, la storica funicolare che collega Praça dos Restauradores al Bairro Alto, è deragliato lungo il percorso.

Secondo le autorità locali il bilancio è pesantissimo: 15 persone hanno perso la vita e numerosi passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente con vigili del fuoco, protezione civile e sanitari. Le operazioni sono andate avanti per ore, con l’area transennata e la circolazione interrotta.

Il governo dichiarerà il lutto nazionale per le vittime di questo incidente. Al momento non è nota quale sia la causa del deragliamento.

Pubblicato il 03 Settembre 2025
