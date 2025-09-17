A Malnate torna “Fungo in festa”: tre giorni tra sapori d’autunno, musica e solidarietà

L’evento organizzato da Pro Loco Malnate e “Dai una mano” propone cucina, danza, solidarietà e intrattenimento per tutta la comunità. Venerdì sera si balla, domenica mercatino

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025 Malnate ospita una nuova edizione di “Fungo in festa”, la manifestazione autunnale organizzata dalla Pro Loco Malnate APS in collaborazione con l’associazione “Dai una mano”, e con il patrocinio del Comune.

Tre giornate all’Area feste di via Pastore, una struttura climatizzata che accoglierà famiglie, curiosi, appassionati di cucina e amanti della socialità, in un’atmosfera che unisce tradizione e intrattenimento.

Cucina, musica, mercatini ed eventi per tutte le età

Fulcro della festa sarà la cucina con funghi porcini, affiancata da numerosi piatti tipici, mercatini artigianali, spazi dedicati allo sport, iniziative solidali e attività per bambini e ragazzi. Non mancheranno momenti musicali e spettacoli di danza pensati per coinvolgere il pubblico.

Tra i punti forti dell’edizione 2025 anche le serate musicali danzanti, le esibizioni artistiche, e una serie di appuntamenti dedicati alla comunità.

Il programma del venerdì

Venerdì 19 settembre si aprirà con due eventi serali:

Alle 20.30 è in programma una dimostrazione delle scuole di ballo di gruppo , organizzata insieme al Centro Ricreativo Culturale Lena Lazzari , con coinvolgimento del pubblico.

A seguire, dalle 22.00, partirà una serata musicale danzante con DJ Aldo.

Domenica 21 settembre: colori e sapori d’autunno

La giornata di domenica 21 settembre si svolgerà dalle 9.30 alle 19.00 e sarà dedicata ai “Colori e sapori d’autunno”, un percorso tra profumi stagionali, manualità e creatività.

All’interno dell’area feste sarà possibile:

visitare il mercatino di artigianato locale

scoprire prodotti realizzati da hobbisti del territorio

curiosare tra le proposte del vintage market, con oggetti e idee originali dal sapore retrò

Un’occasione per fare acquisti unici e sostenere le realtà locali, in una cornice ricca di atmosfera autunnale.