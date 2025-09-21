A Samarate torna Volare, la rassegna teatrale per piccoli spettatori

La magia del teatro torna a Samarate con la seconda edizione di Volare – Rassegna di teatro ragazzi, un ciclo di spettacoli pensato per stimolare la fantasia dei più piccoli. L’iniziativa a ingresso libero, organizzata in collaborazione con il Comune da Samarate Loves Books, si rivolge ai bambini dai tre anni. Gli appuntamenti in programma si svolgeranno in Villa Montevecchio, con ingresso da Via Lazzaretto, sempre alle ore 16:00.

La rassegna prenderà il via domenica 19 ottobre 2025 con Il circo dei bambini del Teatrino dell’Est. Domenica 16 novembre 2025 sarà la volta di Truciolo e il cavallo a dondolo della Compagnia Ivano Rota. Il 14 dicembre 2025 la Bottega Teatrale porterà in scena Il Re e il bruco. La rassegna si chiuderà martedì 6 gennaio 2026 con Arriva la Befana del Progetto Zattera APS, uno spettacolo speciale per celebrare la tradizione dell’Epifania con gioia e allegria.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di vivere il teatro in un ambiente accogliente e creativo, stimolando l’immaginazione dei bambini e avvicinandoli all’arte performativa. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a promozionezattera@libero.it o telefonare al 338 7547484.