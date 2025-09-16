A Saronno oltre 6 milioni per l’efficienza energetica all’Itc Zappa, firmato il protocollo

Regione Lombardia ha ufficialmente sottoscritto i protocolli d’intesa con le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e a incrementare la produzione di energia rinnovabile negli edifici scolastici. Un’iniziativa che coinvolge 17 progetti distribuiti su tutto il territorio lombardo, con un finanziamento complessivo di 71,8 milioni di euro a fondo perduto, destinato a riqualificare e rendere più sostenibili gli istituti scolastici di secondo grado.

Saronno protagonista con l’Istituto Zappa

Tra le scuole beneficiarie, l’Itc Zappa di Saronno è l’unica in provincia di Varese a ricevere il contributo, per un totale di 6.175.725 euro. Un finanziamento che rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza energetica dell’istituto, ridurre i consumi e le emissioni di CO2, e favorire l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili nell’ambito scolastico. L’intervento rientra nel più ampio progetto che include la riqualificazione degli edifici, la creazione di spazi più efficienti e sostenibili, e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Un supporto alla transizione energetica delle scuole lombarde

La manifestazione d’interesse “E4S – Energy for Schools” promossa da Regione Lombardia ha visto la partecipazione attiva delle Province e della Città Metropolitana, con l’obiettivo di valorizzare la capacità delle istituzioni locali nella realizzazione di interventi infrastrutturali complessi. L’iniziativa si inserisce nel piano di transizione energetica della Lombardia, che mira a ridurre i consumi energetici e le emissioni degli edifici scolastici, migliorando anche la qualità degli ambienti.

Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un importante passo verso la sostenibilità, grazie alla sinergia tra Regione Lombardia e le amministrazioni locali: «Solo attraverso una forte collaborazione tra i vari livelli istituzionali possiamo affrontare le sfide della transizione energetica e garantire scuole più sostenibili e innovative per le future generazioni».

Un’opportunità per il futuro delle scuole e delle comunità

Il finanziamento a Saronno è parte di un impegno più ampio che coinvolge 17 scuole in tutta la Lombardia, con progetti destinati a migliorare l’efficienza energetica, l’isolamento degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il presidente dell’Unione Province Lombarde, Luca Santambrogio, ha evidenziato l’importanza di questo progetto, definendolo un riconoscimento alla capacità delle Province di realizzare interventi innovativi e sostenibili: «Questi interventi sono una dimostrazione concreta di come le Province possano essere protagoniste nella realizzazione di opere che migliorano la qualità della vita e l’ambiente».