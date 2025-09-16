A Saronno oltre 6 milioni per l’efficienza energetica all’Itc Zappa, firmato il protocollo
La Provincia di Varese ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del bando regionale “Energy4Schools”, promosso da Regione Lombardia attraverso il Programma Regionale FESR 2021–2027 – Asse 2 “Un’Europa più verde”
Regione Lombardia ha ufficialmente sottoscritto i protocolli d’intesa con le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e a incrementare la produzione di energia rinnovabile negli edifici scolastici. Un’iniziativa che coinvolge 17 progetti distribuiti su tutto il territorio lombardo, con un finanziamento complessivo di 71,8 milioni di euro a fondo perduto, destinato a riqualificare e rendere più sostenibili gli istituti scolastici di secondo grado.
Saronno protagonista con l’Istituto Zappa
Tra le scuole beneficiarie, l’Itc Zappa di Saronno è l’unica in provincia di Varese a ricevere il contributo, per un totale di 6.175.725 euro. Un finanziamento che rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza energetica dell’istituto, ridurre i consumi e le emissioni di CO2, e favorire l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili nell’ambito scolastico. L’intervento rientra nel più ampio progetto che include la riqualificazione degli edifici, la creazione di spazi più efficienti e sostenibili, e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Un supporto alla transizione energetica delle scuole lombarde
La manifestazione d’interesse “E4S – Energy for Schools” promossa da Regione Lombardia ha visto la partecipazione attiva delle Province e della Città Metropolitana, con l’obiettivo di valorizzare la capacità delle istituzioni locali nella realizzazione di interventi infrastrutturali complessi. L’iniziativa si inserisce nel piano di transizione energetica della Lombardia, che mira a ridurre i consumi energetici e le emissioni degli edifici scolastici, migliorando anche la qualità degli ambienti.
Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un importante passo verso la sostenibilità, grazie alla sinergia tra Regione Lombardia e le amministrazioni locali: «Solo attraverso una forte collaborazione tra i vari livelli istituzionali possiamo affrontare le sfide della transizione energetica e garantire scuole più sostenibili e innovative per le future generazioni».
Un’opportunità per il futuro delle scuole e delle comunità
Il finanziamento a Saronno è parte di un impegno più ampio che coinvolge 17 scuole in tutta la Lombardia, con progetti destinati a migliorare l’efficienza energetica, l’isolamento degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il presidente dell’Unione Province Lombarde, Luca Santambrogio, ha evidenziato l’importanza di questo progetto, definendolo un riconoscimento alla capacità delle Province di realizzare interventi innovativi e sostenibili: «Questi interventi sono una dimostrazione concreta di come le Province possano essere protagoniste nella realizzazione di opere che migliorano la qualità della vita e l’ambiente».
Sei milioni di euro per la riqualificazione energetica all’ITC Zappa di Saronno
