Accoltella la convivente: un arresto per tentato omicidio a Castellanza

È accusato di tentato omicidio l’uomo di vent’anni che nella giornata di martedì ha colpito con alcuni fendenti la convivente, sua coetanea, a Castellanza.

Il fatto è avvenuto al culmine di un violento litigio avvenuto all’interno del cortile dell’abitazione dove i due giovani vivono insieme. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno assistito alla scena e subito contattato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e i mezzi del 118.

La ragazza, colpita da almeno due fendenti alla schiena, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Il giovane aggressore, invece, al momento dell’arrivo dei militari si era già allontanato. È stato successivamente rintracciato al pronto soccorso di Legnano, dove si era recato per farsi medicare alcune ferite alla mano, probabilmente riportate durante l’accoltellamento.

Il ventenne è stato arrestato su disposizione della Procura di Busto Arsizio, e si trova ora piantonato in ospedale. Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri di Castellanza non risulterebbero precedenti episodi di violenza all’interno della coppia.