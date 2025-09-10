Accoltella la convivente: un arresto per tentato omicidio a Castellanza
La vittima è una ventenne ricoverata in ospedale. L'aggressore fermato dai carabinieri
È accusato di tentato omicidio l’uomo di vent’anni che nella giornata di martedì ha colpito con alcuni fendenti la convivente, sua coetanea, a Castellanza.
Il fatto è avvenuto al culmine di un violento litigio avvenuto all’interno del cortile dell’abitazione dove i due giovani vivono insieme. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno assistito alla scena e subito contattato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e i mezzi del 118.
La ragazza, colpita da almeno due fendenti alla schiena, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Il giovane aggressore, invece, al momento dell’arrivo dei militari si era già allontanato. È stato successivamente rintracciato al pronto soccorso di Legnano, dove si era recato per farsi medicare alcune ferite alla mano, probabilmente riportate durante l’accoltellamento.
Il ventenne è stato arrestato su disposizione della Procura di Busto Arsizio, e si trova ora piantonato in ospedale. Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri di Castellanza non risulterebbero precedenti episodi di violenza all’interno della coppia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.