Addio estate, benvenuto autunno: a Cardano tutto pronto per l’”Autunno Cardanese”

Festa di piazze, cortili e parco. Quest’anno la festa raddoppia: sabato 20 e domenica 21 Settembre la tradizionale Festa di Piazza “Autunno Cardanese” riempirà di spettacoli, stand gastronomici, bancarelle, laboratori e balli le piazze Mazzini, Sant’Anastasio e la piazza Ghiringhelli (area mercato) oltre ai cortili della Casa Paolo VI e il parco Usuelli.

L’amministrazione comunale con l’assessorato alla Socialità e Cultura ha nuovamente coinvolto le associazioni culturali, sociali e sportive di Cardano e del territorio e grazie al loro entusiasmo e collaborazione può offrire alla cittadinanza due pomeriggi ricchi di eventi .

Sabato in piazza Mazzini alle 17,00 la prima cerimonia di “Un albero per ogni nato” che vedrà il Sindaco consegnare ai genitori dei nuovi cittadini una piantina da fare crescere sana e felice o a loro volta regalarla alla nascente microforesta che vedrà la luce in area via Cervino. Il pomeriggio vedrà letture per bambini, esibizioni di ballo, interviste curiose per giovani e adulti, scambio di libri, passeggiate attraverso i quadri di pittori cardanesi e i colori dei gazebo, e poi alle 19,00 per la prima volta sarà protagonista una grande tavolata per una cena solidale. Cardano non si dimentica di quelle popolazioni che oggi vivono il dramma e la violenza della guerra.

La risottata solidale permetterà di offrire un aiuto concreto ai bambini di Gaza stretti nel dramma della fame aderendo al progetto “Emergenza bambini di Gaza” di Save the Children grazie all’ accordo e collaborazione tra Comitato Genitori di Cardano e Amministrazione. Alle 20,30 concerto, il duo Balfolk di Anga e Stefano Tosi riempirà di musiche Folk e farà ballare tutti con le danze popolari dal mondo fino a notte.

Domenica invece l’orario della festa sarà dalle 14,00 alle 19,00. In apertura Ballo K-Pop, per il divertimento di tanti giovani e giovanissimi appassionati; alle 16,00 sarà il momento del “Concerto di fine Estate” della Filarmonica di Cardano, seguitissimo e molto apprezzato dai cardanesi. E mentre tutto ciò si svolge nella piazza principale, nella vicina area mercato verrà gonfiata ed esibita una mongolfiera per alcune salite di volo vincolato, ci saranno i gonfiabili, flash mob di teatro e di ballo, prove di Padel; mentre nei cortili e nel Parco Usuelli farà divertire la Scuola di Circo e l’esibizione di arti marziali. Gelati, dolciumi bevande e panini nutriranno non solo lo spirito.

Per non perdersi tra le numerose esibizioni e attività in programma ci saranno delle guide di eccezione, “gli araldi del CCRR”, che avviseranno e condurranno i visitatori nelle diverse location previste per le esibizioni.

Il programma completo si trova qui.

«Questo evento diffuso che complessivamente impegna nella sua organizzazione l’Assessorato, le associazioni e tanti volontari segna la prosecuzione del rinnovato patto di socialità per Cardano al Campo; personalmente voglio ringraziare tutti coloro che hanno e che stanno collaborando per la buona riuscita dell’”Autunno Cardanese” per il grande lavoro, lo sforzo e il sostegno» dice la vicesindaca e assessora alla Socialità Paola Torno. «Con “Autunno Cardanese” vogliamo mostrare la bellezza dello stare insieme e la bellezza del lasciarsi coinvolgere».

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento sarà rimendato a domenica 28 con una rimodulazione del programma.