Al via due corsi di difesa personale con Varese Corsi

Da martedì 30 settembre in arrivo due corsi basati sul sistema di autodifesa semplice israeliano. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Con Varese Corsi sono in arrivo due nuovi corsi dedicati alla difesa personale basati sul metodo di autodifesa semplice israeliano. A partire dai dieci anni in su i corsi sono adatti a tutti, senza limiti di età o di preparazione fisica.

I corsi, entrambi in partenza da martedì 30 settembre presso la palestra della Scuola San Giovanni Bosco, permettono di acquisire tecniche intuitive e di allenare riflessi, consapevolezza ambientale e gestione della paura, rafforzando al tempo stesso la forma fisica.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Difesa personale israeliana (SPO298).  Dieci lezioni a partire da martedì 30 settembre dalle 18.30 alle 20.00.

Difesa personale israeliana (SPO299)  Dieci lezioni a partire da martedì 30 settembre dalle 20.00 alle 21.30.

Un’opportunità per avvicinarsi a una disciplina utile e concreta, che insegna a reagire con prontezza e lucidità nelle situazioni di pericolo.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 13 Settembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

