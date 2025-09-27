All’Oratorio di Tradate una serata di confronto e musica con “From Chaos to Celebration”

Domenica 28 settembre l’Oratorio di Tradate ospita un appuntamento che unisce riflessione, creatività e festa. Dalle 18 alle 19.30 si terrà infatti “Startalk – From Chaos to Celebration”, un talk partecipativo con tre ospiti d’eccezione: il rapper varesino ThisGelo, lo scrittore Nicola Muscas e il regista teatrale Andrea Chiodi.

Gli ospiti condivideranno riflessioni su arte, creatività e linguaggi espressivi, stimolando il confronto soprattutto con i giovani, destinatari principali dell’iniziativa.

Cena e musica dopo il talk

Dopo il momento di dialogo, la serata proseguirà con una cena negli stand gastronomici aperti a tutti e un mini live di ThisGelo. In chiusura, spazio anche alla band dell’oratorio per un’esibizione che renderà la festa ancora più partecipata.

Un percorso formativo lungo un anno

L’evento rappresenta il momento conclusivo di “From Chaos To Celebration: lavorare con la musica”, un percorso formativo gratuito e aperto a tutti che nell’ultimo anno ha offerto opportunità di crescita a chi desiderava avvicinarsi al mondo musicale.

Il progetto è stato finanziato dal bando “La Lombardia è dei Giovani 2024” di Regione Lombardia e ha visto come capofila l’Ambito Territoriale di Tradate, con la collaborazione della Cooperativa Sociale NATURart, dell’Oratorio di Tradate, della Cooperativa Solidarietà e Servizi e della Cooperativa L’Aquilone.

Giovani e comunità al centro

L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto Connection Space, che valorizza i centri di aggregazione giovanile e promuove occasioni di incontro tra ragazzi, artisti e operatori culturali.