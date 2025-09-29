Ambienti rinnovati alla scuola primaria di Bosto a Varese, grazie ad amministrazione e famiglie 

Rinnovamento degli ambienti scolastici per la primaria Foscolo, nel quartiere di Bosto, dove alle opere svolte questa estate dal Comune di Varese con la riqualificazione di spogliatoi e locali del piano terra, si aggiungono i lavori di imbiancatura delle aule grazie all’impegno delle famiglie e dall’Associazione genitori. Questa mattina genitori, insegnanti e alunni hanno accolto nelle aule rinnovate il sindaco Galimberti, l’assessora Dimaggio, i consiglieri Manuela Lozza e Lorenzo Macchi.

«Il coinvolgimento e la collaborazione tra famiglie e istituzioni scolastiche è sempre fondamentale – hanno detto il sindaco Davide Galimberti e l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per dare vita a una comunità educante ancora più salda e consapevole».

«La scuola è un bene comune e poter lavorare in sinergia per realizzare scuole più accoglienti dimostra il valore della comunità scolastica. Alla primaria Foscolo l’amministrazione e i genitori hanno collaborato in modo attivo per rendere ancora più bello e funzionale l’ambiente educativo di bambini e bambine. Il ringraziamento più grande va ai genitori, per un gesto di cura che va a beneficio di alunni, insegnanti e della collettività».

Le opere realizzate dal Comune riguardano la riqualificazione degli spogliatoi al piano terra, con la realizzazione di nuove docce e servizi, il rinnovamento di impianti, pavimentazione, con nuovi infissi, porte e con la riqualificazione dei locali. Si tratta di lavori che rientrano all’interno del piano straordinario di manutenzioni avviato questa estate e che ha coinvolto diversi edifici scolastici, grazie allo stanziamento da parte dell’amministrazione di un milione di euro di risorse.