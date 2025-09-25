Varese News

Anche Appiano Gentile e Lomazzo nel programma di “Caserme aperte” dei Vigili del fuoco di Como

L'iniziativa organizzata dal comando provinciale di Como è in programma sabato 27 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 e coinvolge tutte caserme dei Vigili del Fuoco in provincia di Como

Due giorni per incontrare e conoscere i Vigili del fuoco, visitare le caserme, scoprire il mondo impegnativo e affascinante che c’è dietro a questo corpo tanto importante per la sicurezza di tutti.

L’iniziativa “Caserme aperte“, organizzata dal comando provinciale di Como dei Vigili del fuoco è in programma sabato 27 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 e coinvolge tutte caserme dei Vigili del Fuoco in provincia di Como.

Nella zona del Saronnese, in particolare si potranno visitare le caserme di Appiano Gentile e Lomazzo, ma saranno aperte anche quella centrale di Como, e le sedi di Centro Valle Intelvi, Dongo, Menaggio, Canzo, Erba e Cantù.

Sarà possibile visitare le sedi operative, vedere  i mezzi di soccorso e i dispositivi di salvataggio, assistere a dimostrazioni e simulazioni di intervento, e conoscere le tante attività svolte dai Vigili del fuoco illustrate direttamente da chi opera ogni giorno nei contesti più diversi e spesso molto complessi.

Spazio anche ai bambini, con attività didattiche ed esperienze pensate apposta per loro.

La partecipazione è libera e gratuita e aperta a tutti.

 

Pubblicato il 25 Settembre 2025
