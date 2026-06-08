Varese News

Lombardia

Appiano Gentile, scontro sulla provinciale, coinvolti moto e un pedone: due feriti, interviene l’elisoccorso

L'incidente stradale poco prima di mezzogiorno sulla Sp23. Sul posto due ambulanze, l'elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri

Generico 08 Jun 2026

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, lungo la strada provinciale 23 ad Appiano Gentile. L’allarme è scattato alle 11.45 e ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un pedone, un’automobile e due motociclette.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso decollato da Como. Due le persone rimaste ferite: si tratta di due uomini di 46 e 68 anni.

Uno dei feriti, soccorso in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Il secondo, meno grave, è stato invece trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la provinciale durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 08 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.