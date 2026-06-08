Appiano Gentile, scontro sulla provinciale, coinvolti moto e un pedone: due feriti, interviene l’elisoccorso
L'incidente stradale poco prima di mezzogiorno sulla Sp23. Sul posto due ambulanze, l'elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri
Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, lungo la strada provinciale 23 ad Appiano Gentile. L’allarme è scattato alle 11.45 e ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.
Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un pedone, un’automobile e due motociclette.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso decollato da Como. Due le persone rimaste ferite: si tratta di due uomini di 46 e 68 anni.
Uno dei feriti, soccorso in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Il secondo, meno grave, è stato invece trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como.
Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la provinciale durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.
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