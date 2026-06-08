Appiano Gentile, scontro sulla provinciale, coinvolti moto e un pedone: due feriti, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, lungo la strada provinciale 23 ad Appiano Gentile. L’allarme è scattato alle 11.45 e ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un pedone, un’automobile e due motociclette.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso decollato da Como. Due le persone rimaste ferite: si tratta di due uomini di 46 e 68 anni.

Uno dei feriti, soccorso in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Il secondo, meno grave, è stato invece trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù che stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la provinciale durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.