Auto in fiamme a Solaro, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 7 settembre a Solaro, in provincia di Milano, per domare l’incendio di un’autovettura.

L’allarme è scattato alle 14:40 in via Padri Cavanis, dove un’auto ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Sul posto è giunta una squadra antincendio che ha rapidamente messo in sicurezza l’area e spento le fiamme. Non si registrano feriti.