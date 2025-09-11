“Bellomo” e “Farioli”, doppio appuntamento con la pallavolo a Castellanza

Sabato 13 e domenica 14 settembre, Castellanza diventerà il centro nevralgico della pallavolo, con due tornei che daranno il via alla stagione sportiva 2025/2026. L’evento è organizzato dalla società Duo Volley, un progetto nato nel 2019 dalla collaborazione tra Asd VolleyTeam Castellanza e Pro Patria Pallavolo Busto Arsizio. Questi tornei non sono solo un’occasione per gli appassionati di pallavolo di assistere a sfide di alto livello, ma anche per rendere omaggio alla memoria di due figure importanti del mondo del volley.

Il 45° Trofeo Mimmo Bellomo è il primo e principale degli eventi in programma. Questo evento, patrocinato dal Comune di Castellanza celebra la figura di Mimmo Bellomo, un allenatore delle giovanili tragicamente scomparso in un incidente stradale. Il Trofeo, giunto alla sua 45esima edizione, vedrà sfidarsi quattro formazioni di alto livello: tre squadre di Serie A2 (Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Pallavolo Concorezzo e Volley Modena) e una di Serie B1, il GSO Villa Cortese.

Le semifinali si terranno sabato 13 settembre alla Soevis Arena di Castellanza: Villa Cortese affronterà Modena alle 18 mentre a seguire ci sarà la sfida tra Futura Busto e Concorezzo. Le finali, che si disputeranno domenica 14 settembre, inizieranno alle 15 con la sfida per il 3°/4° posto, seguita dalla finalissima per il 1°/2° posto. I biglietti sono disponibili presso il PalaBorsani, con la possibilità di acquistare un abbonamento per entrambe le giornate a 15 euro (ridotto per ragazzi tra i 10 e i 16 anni a 10 euro) oppure un biglietto giornaliero a 10 euro (6 euro per i più giovani).

In parallelo, il 29° Memorial Veronica Farioli porterà sul campo le giovani promesse del volley. Questo torneo, che celebra la memoria di Veronica Farioli, una giovane pallavolista prematuramente scomparsa, vedrà impegnate le formazioni under 18 di Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Kolbe Legnano e Duo Volley, con due squadre in competizione: la squadra nera e la squadra verde. Il Memorial, che si terrà tra la palestra “Leonardo da Vinci” e la Soevis Arena, promette di regalare emozioni e spettacolo, con semifinali previste per sabato pomeriggio e finali domenica mattina. L’ingresso all’evento sarà gratuito, e alla fine del torneo ogni giocatrice riceverà un premio di partecipazione, offerto dalla famiglia Farioli.

Il weekend pallavolistico sarà aperto sabato 13 settembre alle 11: in quella occasione – nella location della Stazione Nord di Castellanza – il Duo Volley del presidente Luigi Landonio presenterà tutte le sue squadre impegnate nei campionati che vanno tra la B2 al minivolley. In quella circostanza ci sarà anche la consegna delle nuove divise da gioco color tiffany a tutte le 150 “comete”.