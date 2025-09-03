Birra, musica e toro meccanico: torna l’Oktoberfest ad Albizzate

Torna anche quest’anno l’atteso Oktoberfest Albizzatese MEGA x Alpini, giunto alla sua seconda edizione. L’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 settembre all’Area Feste di Piazza IV Novembre ad Albizzate, per due serate all’insegna della birra, della buona cucina e del divertimento.

L’evento è organizzato dal gruppo Alpini di Albizzate in collaborazione con MEGA Events, e propone un ricco programma capace di coinvolgere tutte le generazioni: musica live, DJ set, gastronomia bavarese e anche il ritorno dell’immancabile toro meccanico, simbolo di sfida e risate.

Birra, musica e tanto divertimento

Il programma prevede per entrambe le serate l’apertura dei cancelli alle ore 19.00. Si parte venerdì 12 settembre con la cena cantata animata da Al Le Torelli dalle ore 20.00, seguita dal DJ set di Dj Feed dalle 22.30 fino all’1.30. Sabato 13 settembre, sempre dalle 20.00, saliranno sul palco i Groove Diggers per un concerto live, seguiti dal DJ Bombonieri fino a tarda notte.

Non mancheranno fiumi di birra bavarese, servita in perfetto stile Oktoberfest, e una selezione di piatti tipici da gustare in compagnia: un’occasione per vivere un’atmosfera conviviale e festosa.

Il toro meccanico e l’ingresso gratuito

Tra gli elementi più attesi dell’evento, torna anche il toro meccanico, vera attrazione per i più temerari. Una sfida divertente che anima l’intera area feste e che ha già riscosso grande successo nella passata edizione.

L’ingresso all’Oktoberfest è completamente gratuito, un invito aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori della provincia a partecipare e condividere due serate di allegria e spirito alpino.

Info utili

L’evento si tiene presso l’Area Feste di Albizzate, in Piazza IV Novembre. L’apertura è prevista per entrambe le giornate a partire dalle ore 19.00. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social degli organizzatori.