Bottino al supermercato. Arrestati due ladri, avevano oltre 250 prodotti rubati in auto
La Polizia Locale di Arcisate ha fermato due cittadini romeni residenti nel Pavese. Avevano appena saccheggiato tre punti vendita tra Cantello, Uggiate con Ronago e Villaguardia
Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per furto aggravato. Nella giornata di martedì 3 settembre 2025, la Polizia Locale di Arcisate ha fermato una vettura sospetta con a bordo due cittadini romeni. Nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata nei pressi del centro del paese, gli agenti hanno trovato tre buste di plastica colme di prodotti di cosmesi: oltre 250 articoli, per un valore complessivo stimato in circa 2800 euro.
Il controllo e la scoperta
Alla guida dell’operazione c’era il Commissario Capo Andrea Odoni. L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta fin da subito: i due fermati, un uomo nato nel 1997 e una donna del 1996, entrambi residenti in provincia di Pavia, non erano in grado di giustificare la provenienza della merce.
Gli accertamenti successivi, condotti in collaborazione con la direzione della catena Tigros, hanno permesso di ricostruire i movimenti della coppia: i furti erano avvenuti nei minuti precedenti nei punti vendita di Gaggiolo di Cantello, Uggiate con Ronago e Villaguardia. I due entravano nei supermercati, riempivano zaini e borse di prodotti, e superavano le casse approfittando dei momenti di distrazione del personale.
I precedenti e l’arresto
La donna è risultata avere precedenti specifici per reati analoghi. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Entrambi hanno chiesto di essere giudicati con rito alternativo, durante l’udienza di convalida. La merce sottratta è stata restituita ai supermercati Tigros, che nel frattempo avevano presentato regolare denuncia.
Sicurezza condivisa sul territorio
L’operazione rappresenta un esempio concreto dell’efficacia del presidio territoriale svolto dalla Polizia Locale. Grazie all’accordo sottoscritto tra diverse amministrazioni della Valceresio, tra cui Cantello, è possibile oggi garantire un maggior controllo e un supporto reciproco tra i vari uffici di Polizia. Un modello che in questo caso ha funzionato, permettendo un intervento rapido e coordinato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.