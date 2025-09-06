Bottino al supermercato. Arrestati due ladri, avevano oltre 250 prodotti rubati in auto

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per furto aggravato. Nella giornata di martedì 3 settembre 2025, la Polizia Locale di Arcisate ha fermato una vettura sospetta con a bordo due cittadini romeni. Nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata nei pressi del centro del paese, gli agenti hanno trovato tre buste di plastica colme di prodotti di cosmesi: oltre 250 articoli, per un valore complessivo stimato in circa 2800 euro.

Il controllo e la scoperta

Alla guida dell’operazione c’era il Commissario Capo Andrea Odoni. L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta fin da subito: i due fermati, un uomo nato nel 1997 e una donna del 1996, entrambi residenti in provincia di Pavia, non erano in grado di giustificare la provenienza della merce.

Gli accertamenti successivi, condotti in collaborazione con la direzione della catena Tigros, hanno permesso di ricostruire i movimenti della coppia: i furti erano avvenuti nei minuti precedenti nei punti vendita di Gaggiolo di Cantello, Uggiate con Ronago e Villaguardia. I due entravano nei supermercati, riempivano zaini e borse di prodotti, e superavano le casse approfittando dei momenti di distrazione del personale.

I precedenti e l’arresto

La donna è risultata avere precedenti specifici per reati analoghi. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Entrambi hanno chiesto di essere giudicati con rito alternativo, durante l’udienza di convalida. La merce sottratta è stata restituita ai supermercati Tigros, che nel frattempo avevano presentato regolare denuncia.

Sicurezza condivisa sul territorio

L’operazione rappresenta un esempio concreto dell’efficacia del presidio territoriale svolto dalla Polizia Locale. Grazie all’accordo sottoscritto tra diverse amministrazioni della Valceresio, tra cui Cantello, è possibile oggi garantire un maggior controllo e un supporto reciproco tra i vari uffici di Polizia. Un modello che in questo caso ha funzionato, permettendo un intervento rapido e coordinato.