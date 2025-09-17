Brinzio in festa con la Sagra d’autunno 2025

La manifestazione, organizzata dalla Pro Brinzio, propone un ricco stand gastronomico con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi, locali e di stagione

Brinzio si prepara a celebrare l’arrivo della nuova stagione con la Sagra d’Autunno, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 presso il parco comunale “Tonino Piccinelli”.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Brinzio, propone un ricco stand gastronomico con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi, locali e di stagione. Tra le specialità: pasta fresca con ragù bianco di cinghiale, gnocchi di zucca con crema di porcini e salsiccia, polenta con spezzatino alle castagne di Brinzio, polenta e funghi porcini, oltre a numerose altre proposte.

Gli stand apriranno sabato sera a cena dalle ore 19 e domenica a pranzo dalle ore 12. Il tutto sarà accompagnato da birre artigianali del birrificio 50&50 di Varese e vini della Tenuta Cassiciacum, provenienti dalle colline varesine di Casciago.

Il programma prevede inoltre momenti di intrattenimento: sabato sera cena con musica dal vivo della band Strange Silver Man, che proporrà un repertorio tra rock, blues, country e folk, con cover e brani originali. Domenica spazio invece al mercato dei produttori locali con prodotti tipici, visite guidate al borgo ogni ora e apertura del Museo della Cultura Rurale Prealpina.

Il programma completo e il menù dettagliato sono disponibili sul sito www.prolocobrinzio.it

Un fine settimana dedicato ai profumi e ai sapori dell’autunno, tra tradizione, convivialità e cultura, tutto da vivere nel cuore di Brinzio.