Caronno Varesino si prepara alla Festa di Comunità 2025

Dal 18 al 22 settembre tante iniziative e proposte all’oratorio San Giovanni Bosco

Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino – Via Garibaldi, 13

PROGRAMMA:

venerdì 19 settembre

ore 19.00 – torneo di calcio amatoriale (iscrizioni mandando un messaggio al n. 339.37.80.450)

ore 20.00 – Tombolata con degustazione

sabato 20 settembre

ore 15.00 – Torneo di Burraco e Scala40 (iscrizioni mandando un messaggio al n. 339.77.48.360)

ore 17.00 – merenda e passeggiata “Caronno a spasso” – i bambini del paese narreranno storie e aneddoti del paese attraverso l’uso di qrcode

ore 20.30 – GAME QUIZ SHOW – Il Cervellone originale (iscrizioni mandando un messaggio al n. 351.93.02.358)

domenica 21 settembre

ore 10.30 – S. Messa presieduta da don Piero Visconti nel suo 50° di ordinazione sacerdotale

ore 15.00 – Torneo di BIBBLE-FOOTBALL categoria ragazzi e categoria mamme\papà (iscrizioni mandando un messaggio al n. 351.93.02.358)

Attività ludiche per bambini

ore 20.30 – Animazione con la “Allegra Brigata”, Live band Battisti, Vasco, musica 60, 70, 80, Ligabue, 883…

lunedì 22 settembre

ore 20.30 – Processione mariana da Via Rosselli presieduta da don Angelo Colombo nel 50° di ordinazione sacerdotale. Segue rinfresco in Oratorio.

19-20-21 settembre: apertura cucina, stand gastronomico, pozzo delle meraviglie, angolo del ricamo, mostra sul Giubileo

CONCORSO “GIUBICIOK”: acquista la tavoletta di cioccolato e vinci fantastici premi