Caronno Varesino
Caronno Varesino si prepara alla Festa di Comunità 2025
Dal 18 al 22 settembre tante iniziative e proposte all’oratorio San Giovanni Bosco
18 Settembre 2025 - 22 Settembre 2025
Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino – Via Garibaldi, 13
PROGRAMMA:
venerdì 19 settembre
ore 19.00 – torneo di calcio amatoriale (iscrizioni mandando un messaggio al n. 339.37.80.450)
ore 20.00 – Tombolata con degustazione
sabato 20 settembre
ore 15.00 – Torneo di Burraco e Scala40 (iscrizioni mandando un messaggio al n. 339.77.48.360)
ore 17.00 – merenda e passeggiata “Caronno a spasso” – i bambini del paese narreranno storie e aneddoti del paese attraverso l’uso di qrcode
ore 20.30 – GAME QUIZ SHOW – Il Cervellone originale (iscrizioni mandando un messaggio al n. 351.93.02.358)
domenica 21 settembre
ore 10.30 – S. Messa presieduta da don Piero Visconti nel suo 50° di ordinazione sacerdotale
ore 15.00 – Torneo di BIBBLE-FOOTBALL categoria ragazzi e categoria mamme\papà (iscrizioni mandando un messaggio al n. 351.93.02.358)
Attività ludiche per bambini
ore 20.30 – Animazione con la “Allegra Brigata”, Live band Battisti, Vasco, musica 60, 70, 80, Ligabue, 883…
lunedì 22 settembre
ore 20.30 – Processione mariana da Via Rosselli presieduta da don Angelo Colombo nel 50° di ordinazione sacerdotale. Segue rinfresco in Oratorio.
19-20-21 settembre: apertura cucina, stand gastronomico, pozzo delle meraviglie, angolo del ricamo, mostra sul Giubileo
CONCORSO “GIUBICIOK”: acquista la tavoletta di cioccolato e vinci fantastici premi