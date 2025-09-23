C’è ancora Tortona sulla strada che porta la Openjobmetis al campionato

Quindici giorni dopo l’esperienza a Gressoney, la Openjobmetis torna in (relativa) altura per disputare la penultima amichevole del proprio precampionato. I biancorossi ritroveranno la Bertram Tortona nella palestra “Grassi” di Varallo Sesia, tradizionale località del ritiro dei “Leoni” piemontesi che, in pratica, saranno i padroni di casa nel match previsto per le 18,30 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Le due squadre si sono già affrontate il 6 settembre nel nuovissimo palasport tortonese (a porte chiuse: l’impianto è stato poi inaugurato in via ufficiale dal Derthona contro la Virtus) e in quella occasione fu la squadra di coach Fioretti a vincere, anche allargando il divario nel finale, dopo un buon avvio biancorosso. Il rischio, per gli uomini di Kastritis, è che arrivi un altro “referto giallo” anche perché di nuovo la Openjobmetis sarà incompleta: l’infortunio di Nate Renfro costringerà il tecnico greco a utilizzare Nkamhoua da pivot con Ladurner a coprirne le spalle, un assetto accettabile a livello tattico ma che ovviamente toglie quella versatilità a squadra completa che Varese non ha mai avuto, salvo nei primi 19″ del match con l’AEK Atene.

A Varallo Sesia ci sarà anche Allerik Freeman che poi, il giorno successivo, si imbarcherà per gli USA dove dovrà ritirare il visto lavorativo con cui poi firmerà il contratto biennale (1+1) con la Pallacanestro Varese. Come già spiegato QUI infatti, la guardia americana ha convinto lo staff tecnico, quello medico e quello dirigenziale del club biancorosso e diventerà il quinto straniero “ufficiale” per questa stagione.

A proposito di novità, venerdì sarà presentato ufficialmente proprio Olivier Nkamhoua in un luogo speciale, il birrificio Poretti di Induno Olona. Lo storico marchio, che fa capo da tanto tempo al colosso danese Carlserg, tornerà infatti nel pool degli sponsor di Pallacanestro Varese come accaduto fino a pochi anni or sono.

