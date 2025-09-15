Cercasi “Nonno Vigile” a Casciago: un aiuto concreto per la sicurezza dei bambini

Il Comune di Casciago ha dato il via alla ricerca di nuovi “Nonni Vigili”, una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole locali. Il servizio di volontariato, che non richiede esperienze specifiche, è rivolto a tutti coloro che abbiano un po’ di tempo libero e desiderino contribuire in modo concreto alla sicurezza della comunità.

L’iniziativa, che ha già ottenuto il supporto di molti cittadini, prevede la presenza di volontari nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole, accompagnando i bambini e assicurandosi che attraversino le strade in sicurezza. Un piccolo gesto che, come sottolineato dal sindaco Mirko Reto, fa una grande differenza nella vita dei più giovani e nella loro sicurezza quotidiana.

“Diventa anche tu Nonno Vigile di Casciago!”, si legge nel messaggio rivolto ai residenti, che invita persone di ogni età, dai 18 ai 99 anni, a farsi avanti. L’invito è aperto a chiunque abbia il desiderio di essere utile alla comunità, indipendentemente dall’età. L’impegno richiesto è modesto, ma l’impatto positivo per la comunità è significativo, creando un’atmosfera di protezione e solidarietà.

Per presentare la propria candidatura, è possibile recarsi in Comune o contattare i numeri 0332 211040 o 0332 211041. Questo è solo un altro passo nella direzione di rendere Casciago un luogo ancora più sicuro e accogliente per tutti.

L’iniziativa di “Nonno Vigile” è un esempio di come piccoli gesti possano contribuire a costruire una comunità più unita e sicura, in cui ognuno può fare la propria parte. Un’opportunità che non solo aiuta i più giovani, ma che arricchisce anche chi decide di partecipare, creando un forte legame tra generazioni diverse.