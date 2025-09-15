Cercasi “Nonno Vigile” a Casciago: un aiuto concreto per la sicurezza dei bambini
Il Comune di Casciago lancia l'appello per reclutare volontari per il servizio di "Nonno Vigile". Un'opportunità per tutti coloro che vogliono contribuire alla sicurezza dei ragazzi durante l'entrata e l'uscita da scuola
Il Comune di Casciago ha dato il via alla ricerca di nuovi “Nonni Vigili”, una figura fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole locali. Il servizio di volontariato, che non richiede esperienze specifiche, è rivolto a tutti coloro che abbiano un po’ di tempo libero e desiderino contribuire in modo concreto alla sicurezza della comunità.
L’iniziativa, che ha già ottenuto il supporto di molti cittadini, prevede la presenza di volontari nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole, accompagnando i bambini e assicurandosi che attraversino le strade in sicurezza. Un piccolo gesto che, come sottolineato dal sindaco Mirko Reto, fa una grande differenza nella vita dei più giovani e nella loro sicurezza quotidiana.
“Diventa anche tu Nonno Vigile di Casciago!”, si legge nel messaggio rivolto ai residenti, che invita persone di ogni età, dai 18 ai 99 anni, a farsi avanti. L’invito è aperto a chiunque abbia il desiderio di essere utile alla comunità, indipendentemente dall’età. L’impegno richiesto è modesto, ma l’impatto positivo per la comunità è significativo, creando un’atmosfera di protezione e solidarietà.
Per presentare la propria candidatura, è possibile recarsi in Comune o contattare i numeri 0332 211040 o 0332 211041. Questo è solo un altro passo nella direzione di rendere Casciago un luogo ancora più sicuro e accogliente per tutti.
L’iniziativa di “Nonno Vigile” è un esempio di come piccoli gesti possano contribuire a costruire una comunità più unita e sicura, in cui ognuno può fare la propria parte. Un’opportunità che non solo aiuta i più giovani, ma che arricchisce anche chi decide di partecipare, creando un forte legame tra generazioni diverse.
