Chiostro di Saronno e Punto Rosso, emozioni e tradizione nel racconto social di due brand unici
La nuova campagna social offre uno sguardo privilegiato dietro le quinte dei due marchi saronnesi, invitando il pubblico a scoprire non solo i prodotti ma anche la grande passione che li anima
Chiostro di Saronno e Punto Rosso, due realtà con identità fortemente radicate nel territorio e nella tradizione saronnese, lanciano una nuova campagna social che mira a valorizzare al massimo la loro unicità. La strategia messa in atto è il frutto di un’attenta analisi e di un lavoro minuzioso, volto a distinguere i due marchi, pur mantenendo una forte connessione con i valori di qualità, attenzione al dettaglio e autenticità che li accomunano.
Raccontare l’unicità di due marchi saronnesi
L’obiettivo principale è stato quello di evidenziare ciò che rende speciali e riconoscibili Chiostro di Saronno e Punto Rosso, puntando su ciò che li contraddistingue: da una parte, la magia e la tradizione che avvolgono Chiostro di Saronno, un marchio che si nutre di storia e memoria; dall’altra, l’artigianalità contemporanea e autentica di Punto Rosso, che porta avanti con passione la tradizione pasticcera, senza mai dimenticare l’innovazione.
Nonostante le differenze nelle rispettive identità, entrambi i marchi sono uniti da un forte legame con valori comuni: la cura del prodotto, l’attenzione al dettaglio e il rispetto per le tradizioni. La sfida è stata quella di far emergere queste caratteristiche distintive in modo chiaro ed emozionante, senza confondere i linguaggi di ciascun brand, ma arricchendo entrambi di storie che coinvolgano e stimolino la curiosità del pubblico.
La strategia editoriale: storie che emozionano
Per Chiostro di Saronno, la comunicazione si basa su storie che evocano memoria e tradizione, come i “dietro le quinte” della produzione e le curiosità sulla lunga storia che ha reso iconico questo marchio. I racconti si concentrano sulla creazione dei dolci e sulla leggendaria latta di Chiostro, simbolo di una tradizione che affonda le radici nel cuore della cultura pasticcera italiana. Ogni post e ogni contenuto sui social sono pensati per trasmettere un’atmosfera magica, che riporta il pubblico in un’epoca in cui ogni prodotto era il frutto di gesti sapienti e di passione.
Al contrario, Punto Rosso si distingue per un approccio più diretto e coinvolgente, centrato sull’artigianalità contemporanea. Il brand racconta con entusiasmo e passione i gesti manuali dei suoi pasticceri, i segreti che si celano dietro ogni creazione e l’importanza di innovare mantenendo la tradizione.
Un universo narrativo sui social
Il risultato di questa strategia editoriale è un racconto social che non si limita a mostrare i prodotti, ma costruisce un vero e proprio universo di valori, emozioni e rituali. Ogni post, ogni video, ogni contenuto diventa un’occasione per avvicinare il pubblico a questi marchi, raccontando non solo il prodotto, ma anche la storia che lo rende unico.
Chiostro di Saronno e Punto Rosso, attraverso questa campagna social, non solo si presentano al pubblico in modo innovativo, ma costruiscono anche una comunità di appassionati, unita dalla passione per la qualità, la tradizione e l’autenticità. Contenuti che offrono uno sguardo privilegiato dietro le quinte dei due marchi, invitando il pubblico a scoprire non solo i prodotti, ma anche la passione che li anima.
Scopri i video dei brand sui social
Per chi desidera entrare nel mondo di Chiostro di Saronno e Punto Rosso, è possibile guardare i video ufficiali dei due brand sui loro profili Instagram:
Chiostro di Saronno: Video Instagram
Punto Rosso: Video Instagram
