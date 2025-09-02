Varese News

Archivio

Cislago: “Ho rischiato l’incidente per colpa di spacciatori e tossici accanto al bosco”

Un lettore racconta: "Un tir ha dovuto scartare per evitare l'auto dei clienti che si stavano rifornendo". L'ennesimo episodio collegato alla piaga dello spaccio nelle aree verdi

spaccio boschi cislago

Lo spaccio nei boschi è una piaga che tocca tutta la provincia di Varese, dall’estremo nord nei pressi della Svizzera ai confini con l’Altomilanese, il Comasco e la Brianza. Se a Sesto Calende, in queste ore, i Carabinieri hanno effettuato un arresto per una sparatoria avvenuta a luglio, a Cislago la droga viene ceduta anche davanti agli occhi dei passanti.

Lo racconta un nostro lettore (la lettera è firmata) che a causa di tossici e spacciatori ha sfiorato un grave incidente stradale. «Lunedì mattina (1° settembre ndr) arrivavo da Gorla Minore andando verso Cislago passando per il bosco del Rugareto e ho rischiato uno scontro frontale con un tir. Il mezzo pesante aveva dovuto “scartare” una macchina intenta a recuperare droga dallo spacciatore prontamente uscito dal bosco».

Fortunatamente l’auto del nostro lettore e il camion non si sono toccati – questione di centimetri – ma in certi punti la scarsa sicurezza stradale si aggiunge al resto dei disagi, delle illegalità e della sporcizia che questa attività illecita continua a produrre in tutto il territorio. La foto è tratta dal filmato realizzato con la dashcam.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.