Cislago: “Ho rischiato l’incidente per colpa di spacciatori e tossici accanto al bosco”

Lo spaccio nei boschi è una piaga che tocca tutta la provincia di Varese, dall’estremo nord nei pressi della Svizzera ai confini con l’Altomilanese, il Comasco e la Brianza. Se a Sesto Calende, in queste ore, i Carabinieri hanno effettuato un arresto per una sparatoria avvenuta a luglio, a Cislago la droga viene ceduta anche davanti agli occhi dei passanti.

Lo racconta un nostro lettore (la lettera è firmata) che a causa di tossici e spacciatori ha sfiorato un grave incidente stradale. «Lunedì mattina (1° settembre ndr) arrivavo da Gorla Minore andando verso Cislago passando per il bosco del Rugareto e ho rischiato uno scontro frontale con un tir. Il mezzo pesante aveva dovuto “scartare” una macchina intenta a recuperare droga dallo spacciatore prontamente uscito dal bosco».

Fortunatamente l’auto del nostro lettore e il camion non si sono toccati – questione di centimetri – ma in certi punti la scarsa sicurezza stradale si aggiunge al resto dei disagi, delle illegalità e della sporcizia che questa attività illecita continua a produrre in tutto il territorio. La foto è tratta dal filmato realizzato con la dashcam.