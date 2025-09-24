Commissione Agricoltura e Montagna approva progetto di legge sulla caccia nei valichi montani

La Commissione Agricoltura e Montagna ha approvato oggi a maggioranza un progetto di legge che modifica la legge regionale sulla caccia (n. 26 del 1993), recependo le disposizioni della legge nazionale del 12 settembre scorso, che promuove le zone montane e regola l’attività venatoria nei valichi montani. Il progetto di legge è stato presentato dai Consiglieri regionali Massardi, Carzeri, Bravo, Ventura, Macconi, Schiavi e Zamperini.

Il Presidente della Commissione, Floriano Massardi, ha spiegato che la legge nazionale sulla montagna ha introdotto modifiche che riguardano la caccia nei valichi montani, in particolare nelle aree attraversate dalle rotte migratorie. La legge nazionale ha fornito una formulazione che elimina i dubbi applicativi, e la modifica della legge regionale rende ora omogeneo il quadro normativo a livello europeo, nazionale e regionale. Massardi ha aggiunto che le modifiche non sono solo formali, ma anche sostanziali, rispondendo alle richieste di operatori, associazioni e enti locali.

Il progetto di legge prevede che la Regione istituisca le Zone di Protezione Speciale nelle aree dei valichi montani attraversati dalle rotte migratorie di maggiore rilevanza. La caccia in queste zone potrà essere limitata, con le modalità specifiche che saranno indicate dai piani e dai calendari venatori.

Il progetto di legge riprende i contenuti di un atto amministrativo già discusso in Aula, rafforzandone la validità. Il testo verrà ora discusso per l’approvazione finale, che potrebbe avvenire già il 30 settembre prossimo, come auspicato da Massardi.