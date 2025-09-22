Condannato a 4 mesi lo sposo per la “bagarre” alla festa nuziale di Galliate Lombardo
I fatti risalgono a settembre del 2021. Da definire in sede civile la quantificazione del danno, l’imputato è stato condannato a un mese in più di quanto richiesto dall’accusa, ma solo per due dei tre reati contestati
Non una festa nuziale ma una vera e propria “bagarre”, come descritto dalla pm Antonia Rombolà per i fatti di settembre 2021 a Galliate Lombardo, cioè il violento litigio fa lo sposo e la padrona di casa di una residenza di charme appositamente predisposta per eventi, in quel caso un banchetto nuziale (LEGGI QUI).
L’imputato è stato condannato – nella giornata di lunedì 22 settembre – a 4 mesi, uno in più di quanto richiesto dall’accusa, ma solo per due dei tre reati contestati, cioè minacce e violazione di domicilio e non per i danneggiamenti. La storia era quella che aveva fatto il giro dei giornali, anche nazionali, per via di quanto era stato denunciato dalla padrona di casa, cioè ospiti arrivati già alticci nella residenza, con la donna che si era fortemente lamentata con i presenti per gli atteggiamenti degli invitati ricevendo in cambio – è sempre l’accusa – pesanti minacce (“ti taglio la gola, ti stacco la testa” e altre come ha ricordato il difensore di parte civile Fabio Ambrosetti), oltre al tentativo di intromissione dell’imputato nel domicilio della donna, al piano superiore. Fatti finiti nelle carte bollate prima e di fronte al giudice poi.
Secondo il difensore dell’imputato, l’avvocato Mauro Dalla Chiesa in realtà lo sposo aveva semplicemente reagito «la signora è intervenuta con modalità sconvenienti e vessatorie, e i danni contestati non sono stati provati nella loro complessità». Il giudice Davide Alvigini ha demandato la quantificazione del danno patito dalla parte offesa in sede civile, non riconoscendo responsabilità penale per il solo reato di danneggiamento, aumentando invece la pena, di un mese, per gli altri due reati contestati.
Gli invitati urinano in piscina, lo sposo ubriaco minaccia di spaccare tutto a Galliate Lombardo e finisce a processo
