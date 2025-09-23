Varese News

Crosio della Valle si tinge di storia: un Raduno di auto e moto d’epoca da film

L'evento ha visto la partecipazione di circa cinquanta veicoli storici, che hanno trasformato il paese in un set cinematografico, evocando atmosfere di film leggendari.

Sfilata auto storiche Crosio Della Valle

Le strade di Crosio della Valle hanno fatto un tuffo nel passato domenica scorsa, quando una cinquantina di auto e moto d’epoca hanno invaso il piccolo paese per il tradizionale raduno organizzato dall’APS Crosio, con il patrocinio del Comune.

Tra Fiat 500 lucide, Vespe dal fascino intramontabile e Alfa Romeo che sembrano uscite dai set di “Il Sorpasso”, centinaia di visitatori si sono riversati nelle vie del centro per ammirare questi gioielli su quattro e due ruote.

La manifestazione è partita al mattino da piazza Paolo VI, dove gli appassionati hanno completato le iscrizioni prima di dare vita a una sfilata che ha catturato l’attenzione di tutti.

Non sono mancate le premiazioni: le giurie hanno selezionato i veicoli più belli, più antichi e meglio conservati, riconoscendo la dedizione di chi mantiene viva la storia dell’automobilismo. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e ad emozionare.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
