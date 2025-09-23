Le strade di Crosio della Valle hanno fatto un tuffo nel passato domenica scorsa, quando una cinquantina di auto e moto d’epoca hanno invaso il piccolo paese per il tradizionale raduno organizzato dall’APS Crosio, con il patrocinio del Comune.

Galleria fotografica Crosio della Valle si tinge di storia: un raduno di auto e moto d’epoca da film 4 di 9

Tra Fiat 500 lucide, Vespe dal fascino intramontabile e Alfa Romeo che sembrano uscite dai set di “Il Sorpasso”, centinaia di visitatori si sono riversati nelle vie del centro per ammirare questi gioielli su quattro e due ruote.

La manifestazione è partita al mattino da piazza Paolo VI, dove gli appassionati hanno completato le iscrizioni prima di dare vita a una sfilata che ha catturato l’attenzione di tutti.

Non sono mancate le premiazioni: le giurie hanno selezionato i veicoli più belli, più antichi e meglio conservati, riconoscendo la dedizione di chi mantiene viva la storia dell’automobilismo. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e ad emozionare.