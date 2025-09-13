Da Cittadini del mondo alla Banda degli Stunaa: le benemerenze di Sesto premiano la dedizione per la città

Nel corso di una partecipata cerimonia svoltasi oggi nella Sala Consiliare, in occasione del Palio Sestese, l’Amministrazione Comunale ha conferito le Benemerenze Civiche “Premio Città di Sesto Calende 2025” a cittadini, personalità ed enti che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile della comunità. I riconoscimenti, consegnati dal Sindaco Betta Giordani, hanno voluto valorizzare storie di dedizione, impegno e amore per la città.

DOTT. FRANCO CEFFA Stimato farmacista e punto di riferimento per intere generazioni di sestesi, ha svolto la sua professione con profonda dedizione e umanità, trasformando la farmacia in un luogo di ascolto e sostegno per la comunità. È stato anche Sindaco di Sesto Calende, distinguendosi per la promozione della partecipazione, della legalità e dello sviluppo. Con la sua lunga e appassionata dedizione, unita a uno stile sobrio e competente, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e amore per la città.

CAVALIERE GENERALE PAOLO BARBERIS Figura di grande rilievo per la storia aeronautica italiana e per Sesto Calende, città “culla del volo”, ha avuto una carriera prestigiosa nell’Aeronautica Militare, dove ha pilotato velivoli iconici e guidato la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori dal 1976 al 1979. Ha inoltre svolto attività di collaudatore presso importanti aziende aeronautiche. È un emblema di coraggio e professionalità e un modello per le nuove generazioni che si avvicinano al mondo del volo.

ALESSIA GALLI E IL CORETTO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI Educatrice e psicoterapeuta, ha fondato nel 2000 il Coretto Beato Pier Giorgio Frassati, trasformandolo in un laboratorio educativo e musicale capace di coinvolgere bambini e ragazzi nella crescita personale, sociale e artistica. Attraverso la musica, ha trasmesso valori fondamentali come rispetto, collaborazione e impegno, rafforzando il senso di comunità e portando il nome di Sesto Calende anche su palcoscenici nazionali, come l’esibizione davanti a Papa Giovanni Paolo II.

ALBERTO QUAGLINI Storico Presidente del Circolo Sestese, attivo dal 1974 e alla guida dal 1994, ha promosso per decenni attività sportive, culturali e ricreative che hanno arricchito la vita sociale della città. Tra i suoi progetti più significativi il Campus estivo per ragazzi, attivo dal 1997, che lo ha reso punto di riferimento per molte famiglie. La sua capacità di ascolto e la vicinanza ai giovani lo rendono un esempio nella prevenzione della povertà educativa.

CITTADINI DEL MONDO O.D.V. Associazione di volontariato nata nel 1999, promuove da oltre venticinque anni integrazione, inclusione e dialogo interculturale. Offre corsi di italiano, percorsi didattici, sportello immigrati e iniziative culturali e sportive, grazie al costante impegno di volontari, migranti e mediatori, in collaborazione con enti locali e scuole. Ha saputo costruire ponti tra culture diverse, arricchendo l’intera comunità di Sesto Calende.

C.A.I. SEZIONE DI SESTO CALENDE Fondata nel 1945, da decenni promuove la cultura alpina, la tutela ambientale e l’educazione delle nuove generazioni. Attraverso escursioni, iniziative culturali, didattiche e solidali, il CAI rappresenta un presidio sociale e ambientale per il territorio, esempio di volontariato appassionato e di collaborazione con enti locali, scuole e associazioni.

RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA BANDA DI STUNAA Nata negli anni ’50 come gruppo carnevalesco, poi “Banda dei Pigiami” e dal 1977 nota come Banda di Stunaa, ha portato allegria e ironia negli eventi cittadini, dal Carnevale al celebre Concerto di Capodanno a luglio. Ha partecipato a manifestazioni nazionali e internazionali, portando il nome di Sesto Calende in tutta Italia e all’estero. Il riconoscimento speciale premia la gioia contagiosa, lo spirito goliardico e l’amicizia che hanno reso questa banda un simbolo unico della comunità sestese.

Con queste Benemerenze, l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare storie esemplari di impegno civile e passione per la città, rinnovando a tutti i premiati il più sincero ringraziamento a nome dell’intera comunità.