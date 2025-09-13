Varese News

Da Cittadini del mondo alla Banda degli Stunaa: le benemerenze di Sesto premiano la dedizione per la città

Una cerimonia ufficiale con il sindaco Giordani per celebrare alcune storie "esemplari di impegno civile e passione"

Nel corso di una partecipata cerimonia svoltasi oggi nella Sala Consiliare, in occasione del Palio Sestese, l’Amministrazione Comunale ha conferito le Benemerenze Civiche “Premio Città di Sesto Calende 2025” a cittadini, personalità ed enti che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile della comunità. I riconoscimenti, consegnati dal Sindaco Betta Giordani, hanno voluto valorizzare storie di dedizione, impegno e amore per la città.

DOTT. FRANCO CEFFA Stimato farmacista e punto di riferimento per intere generazioni di sestesi, ha svolto la sua professione con profonda dedizione e umanità, trasformando la farmacia in un luogo di ascolto e sostegno per la comunità. È stato anche Sindaco di Sesto Calende, distinguendosi per la promozione della partecipazione, della legalità e dello sviluppo. Con la sua lunga e appassionata dedizione, unita a uno stile sobrio e competente, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e amore per la città.

CAVALIERE GENERALE PAOLO BARBERIS Figura di grande rilievo per la storia aeronautica italiana e per Sesto Calende, città “culla del volo”, ha avuto una carriera prestigiosa nell’Aeronautica Militare, dove ha pilotato velivoli iconici e guidato la Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori dal 1976 al 1979. Ha inoltre svolto attività di collaudatore presso importanti aziende aeronautiche. È un emblema di coraggio e professionalità e un modello per le nuove generazioni che si avvicinano al mondo del volo.

ALESSIA GALLI E IL CORETTO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI Educatrice e psicoterapeuta, ha fondato nel 2000 il Coretto Beato Pier Giorgio Frassati, trasformandolo in un laboratorio educativo e musicale capace di coinvolgere bambini e ragazzi nella crescita personale, sociale e artistica. Attraverso la musica, ha trasmesso valori fondamentali come rispetto, collaborazione e impegno, rafforzando il senso di comunità e portando il nome di Sesto Calende anche su palcoscenici nazionali, come l’esibizione davanti a Papa Giovanni Paolo II.

ALBERTO QUAGLINI Storico Presidente del Circolo Sestese, attivo dal 1974 e alla guida dal 1994, ha promosso per decenni attività sportive, culturali e ricreative che hanno arricchito la vita sociale della città. Tra i suoi progetti più significativi il Campus estivo per ragazzi, attivo dal 1997, che lo ha reso punto di riferimento per molte famiglie. La sua capacità di ascolto e la vicinanza ai giovani lo rendono un esempio nella prevenzione della povertà educativa.

CITTADINI DEL MONDO O.D.V. Associazione di volontariato nata nel 1999, promuove da oltre venticinque anni integrazione, inclusione e dialogo interculturale. Offre corsi di italiano, percorsi didattici, sportello immigrati e iniziative culturali e sportive, grazie al costante impegno di volontari, migranti e mediatori, in collaborazione con enti locali e scuole. Ha saputo costruire ponti tra culture diverse, arricchendo l’intera comunità di Sesto Calende.

C.A.I. SEZIONE DI SESTO CALENDE Fondata nel 1945, da decenni promuove la cultura alpina, la tutela ambientale e l’educazione delle nuove generazioni. Attraverso escursioni, iniziative culturali, didattiche e solidali, il CAI rappresenta un presidio sociale e ambientale per il territorio, esempio di volontariato appassionato e di collaborazione con enti locali, scuole e associazioni.

RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA BANDA DI STUNAA Nata negli anni ’50 come gruppo carnevalesco, poi “Banda dei Pigiami” e dal 1977 nota come Banda di Stunaa, ha portato allegria e ironia negli eventi cittadini, dal Carnevale al celebre Concerto di Capodanno a luglio. Ha partecipato a manifestazioni nazionali e internazionali, portando il nome di Sesto Calende in tutta Italia e all’estero. Il riconoscimento speciale premia la gioia contagiosa, lo spirito goliardico e l’amicizia che hanno reso questa banda un simbolo unico della comunità sestese.

Con queste Benemerenze, l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare storie esemplari di impegno civile e passione per la città, rinnovando a tutti i premiati il più sincero ringraziamento a nome dell’intera comunità.

Pubblicato il 13 Settembre 2025
