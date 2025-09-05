Varese News

Dalla pista alla panca: Edo Raimondi sarà l’assistente di Da Rin ai Mastini

Il 38enne si è ritirato dallo sport giocato al termine della stagione scorsa ma torna subito nei quadri gialloneri con il ruolo di vice allenatore

La straordinaria partita d\'addio all\'hockey di Edoardo Raimondi

Si è ritirato al termine della scorsa stagione, è stato festeggiato dai compagni con una partita a sorpresa in cui tutti hanno indossato il suo numero (il 91) e ora è pronto a una nuova avventura, sempre colorata di giallonero. Edoardo Raimondi sarà ancora un Mastino ma con un ruolo differente, quello di assistente di coach Massimo Da Rin.

Raimondi, 38 anni, è nato in Trentino ma è cresciuto a Varese dove ha iniziato a giocare a hockey da piccolo: dopo una lunga esperienza in Svizzera è rientrato alla base nel 2018 per divenire sia un giocatore chiave nelle ultime stagioni (compresa quella della vittoria in IHL) sia un uomo simbolo per lo sport del ghiaccio di casa nostra.

Accanto all’attività agonistica, Raimondi ha intrapreso quella di allenatore e da tempo collabora con l’Hockey Club Lugano dove è inserito nei quadri tecnici della Scuola Hockey. Ora all’attività con i bianconeri ticinesi Edo affiancherà quella con la prima squadra giallonera, da braccio destro di un vecchio condottiero quale è Da Rin.

Un innesto importante anche perché quella dell’assistente era una figura che mancava all’interno dello staff varesino e che sembra tagliata perfettamente su una figura che ha fatto del giallonero una seconda pelle.

I Mastini perdono il loro capitano, Andrea Vanetti sottoposto a un’operazione alla spalla

ALLA BALAUSTRA – L’hockey da ascoltare nel podcast prodotto da VareseNews, ideato e letto da Marco Giannatiempo. Nel box qui sotto, tutte le puntate.

 

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 05 Settembre 2025
