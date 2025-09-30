Varese News

Cultura

Dialoghi intorno all’arte: Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui a Villa Panza

Un ciclo di incontri per esplorare la poetica di tre artisti in mostra nella Collezione Gemma De Angelis Testa

Generico 29 Sep 2025

Villa e Collezione Panza ospita, fino al 16 novembre 2025, la mostra “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma De Angelis Testa“, un’importante raccolta che esplora il panorama dell’arte contemporanea attraverso la lente di tre artisti distinti. In occasione della proroga dell’esposizione, il FAI-Fondo Ambiente Italiano presenta il ciclo di incontri Dialoghi intorno all’arte, con la partecipazione degli artisti Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui.

Il ciclo, che si terrà nel mese di ottobre presso la suggestiva Villa Panza a Varese, inviterà il pubblico a scoprire la poetica e la visione di questi artisti, che utilizzano il video come principale mezzo di espressione. Con linguaggi e approcci differenti, ognuno di loro affronta temi profondi e universali, dalla memoria e identità di Adrian Paci, alle visioni cosmiche di Grazia Toderi, fino alla riflessione quotidiana e meditativa di Sabrina Mezzaqui.

Calendario degli incontri:

Mercoledì 8 ottobre, ore 18 – Grazia Toderi in dialogo con Gabriella Belli
Martedì 14 ottobre, ore 18 – Adrian Paci in dialogo con Angela Vettese
Mercoledì 29 ottobre, ore 18 – Sabrina Mezzaqui in dialogo con Marta Spanevello

Questi incontri offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire le tematiche della mostra e confrontarsi con artisti, studiosi e professionisti del settore, creando uno spazio di riflessione sulle tensioni del presente e sulle contraddizioni della condizione umana.

Il ciclo di eventi si inserisce in un programma di attività che il FAI dedica alla valorizzazione dell’arte e della cultura. Inoltre, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica per esplorare il dialogo tra le diverse modalità di collezionare e fruire dell’arte, con il confronto tra la visione introspettiva e spirituale di Giuseppe Panza e quella più orientata alla ricerca del presente di Gemma De Angelis Testa.

Dettagli sull’evento:

Luogo: Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese
Data della mostra: Fino al 16 novembre 2025
Eventi gratuiti: Prenotazione obbligatoria
Tel. 0332283960
Email: faibiumo@fondoambiente.it

L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Lombardia, in collaborazione con il Comune di Varese, e grazie al supporto di Ferrarelle, Pirelli e BRT.

Villa e Collezione Panza è un museo riconosciuto da Regione Lombardia e rappresenta uno degli spazi più importanti per l’arte contemporanea nella provincia di Varese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.