Dialoghi intorno all’arte: Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui a Villa Panza
Un ciclo di incontri per esplorare la poetica di tre artisti in mostra nella Collezione Gemma De Angelis Testa
Villa e Collezione Panza ospita, fino al 16 novembre 2025, la mostra “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma De Angelis Testa“, un’importante raccolta che esplora il panorama dell’arte contemporanea attraverso la lente di tre artisti distinti. In occasione della proroga dell’esposizione, il FAI-Fondo Ambiente Italiano presenta il ciclo di incontri Dialoghi intorno all’arte, con la partecipazione degli artisti Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui.
Il ciclo, che si terrà nel mese di ottobre presso la suggestiva Villa Panza a Varese, inviterà il pubblico a scoprire la poetica e la visione di questi artisti, che utilizzano il video come principale mezzo di espressione. Con linguaggi e approcci differenti, ognuno di loro affronta temi profondi e universali, dalla memoria e identità di Adrian Paci, alle visioni cosmiche di Grazia Toderi, fino alla riflessione quotidiana e meditativa di Sabrina Mezzaqui.
Calendario degli incontri:
Mercoledì 8 ottobre, ore 18 – Grazia Toderi in dialogo con Gabriella Belli
Martedì 14 ottobre, ore 18 – Adrian Paci in dialogo con Angela Vettese
Mercoledì 29 ottobre, ore 18 – Sabrina Mezzaqui in dialogo con Marta Spanevello
Questi incontri offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire le tematiche della mostra e confrontarsi con artisti, studiosi e professionisti del settore, creando uno spazio di riflessione sulle tensioni del presente e sulle contraddizioni della condizione umana.
Il ciclo di eventi si inserisce in un programma di attività che il FAI dedica alla valorizzazione dell’arte e della cultura. Inoltre, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica per esplorare il dialogo tra le diverse modalità di collezionare e fruire dell’arte, con il confronto tra la visione introspettiva e spirituale di Giuseppe Panza e quella più orientata alla ricerca del presente di Gemma De Angelis Testa.
Dettagli sull’evento:
Luogo: Villa e Collezione Panza, Piazza Litta 1, Varese
Data della mostra: Fino al 16 novembre 2025
Eventi gratuiti: Prenotazione obbligatoria
Tel. 0332283960
Email: faibiumo@fondoambiente.it
L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Lombardia, in collaborazione con il Comune di Varese, e grazie al supporto di Ferrarelle, Pirelli e BRT.
Villa e Collezione Panza è un museo riconosciuto da Regione Lombardia e rappresenta uno degli spazi più importanti per l’arte contemporanea nella provincia di Varese.
