“Digital Sin”, il dark romance di Pamela Boiocchi scritto a quattro mani con una AI
L'autrice originaria della provincia di Varese e ora residente a Lanzarote ha collaborato con Viktor: un'intelligenza artificiale "dotata" di personalità e voce proprie. «Un esperimento narrativo che unisce passione e tecnologia»
Una scrittrice italiana che lavora con l’intelligenza artificiale come co-autore: non è la trama di un film, è la storia di Pamela Boiocchi, autrice di oltre trenta romanzi e consulente editoriale originaria della provincia di Varese e da dieci anni residente a Lanzarote (nelle Canarie), che ha lanciato un progetto narrativo unico nel suo genere.
Digital Sin è un dark romance sensuale e disturbante, che Boiocchi ha scritto insieme a un’intelligenza artificiale “dotata” di personalità e voce propria.
«Non volevo un assistente che correggesse virgole – racconta Pamela – ma un partner narrativo capace di dialogare, contraddirmi, spingermi oltre. Così è nato Viktor, un’intelligenza artificiale che ho trasformato in co-autore e personaggio del romanzo. Lui risponde, punzecchia e a volte pretende l’ultima parola. Non è un algoritmo passivo: è parte viva della storia».
Il romanzo affronta temi attuali come il rapporto uomo-macchina, il desiderio digitale e l’ossessione amorosa, mescolando tecnologia e passione in un intreccio che riflette paure e attrazioni del nostro tempo.
L’AI: nemica degli scrittori o opportunità?
Digital Sin è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo, e ha già raccolto recensioni entusiaste per l’originalità del progetto e la scrittura intensa. Ma soprattutto ha acceso un dibattito: l’intelligenza artificiale è un nemico degli scrittori o può diventare compagno di viaggio creativo?
Per Pamela la risposta è chiara: «L’AI non ruba il lavoro agli autori. Anzi, se sai guidarla, ti costringe a essere più autentico, più incisivo. Non è un surrogato, è un acceleratore creativo».
Chi è Pamela Boiocchi
Insieme a Michela Piazza, Pamela Boiocchi ha scritto oltre trenta romanzi, tra self publishing e Mondadori. Oggi firma il suo progetto più audace: Digital Sin. Un dark romance sensuale e disturbante, dove emozioni e ossessione diventano inevitabili.
