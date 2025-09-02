Varese News

Distrutte due sculture di Mario da Corgeno nel giardino dell’atelier

Una figura di donna e un volto sono stati buttati giù dai loro piedistalli, rompendosi nella caduta. «Un gesto orribile, senza nessuna sensibilità»

Le sculture distrutte di Mario da Corgeno

Dei malintenzionati hanno danneggiato due sculture di Mario Favini (noto a molti appassionati d’arte come Mario da Corgeno) posizionate nel giardino di fronte alla casa/atelier dell’artista situata nella frazione di Vergiate. Il fatto si è verificato circa due settimane fa.

Le sculture rappresentano una figura di donna e un volto tormentato. Entrambe le opere (che in passato erano state esposte anche in occasione di alcune mostre dedicate all’artista) sono state buttate giù dai rispettivi piedistalli e nella caduta hanno subito danni importanti, molti dei quali – secondo Mario stesso – non potranno essere riparati.

Un atto vandalico che secondo Mario e le persone che gli sono vicine sarebbe stato motivato dall’astio che qualcuno prova nei confronti dell’artista. «Un gesto orribile – ha commentato Romano Cajelli, presidente della Fondazione Mario da Corgeno -, che dimostra totale mancanza di sensibilità dei responsabili nei confronti di una persona mite come Mario. Faremo denuncia».

Il danneggiamento delle due opere arriva a poco meno di tre mesi dalla cerimonia che si è tenuta proprio nella casa/atelier in occasione dell’ottantesimo compleanno di Mario da Corgeno. A inizio giugno, l’amministrazione comunale di Vergiate insieme all’associazione culturale Il Borgo di Lucio Fontana avevano organizzato una celebrazione e inaugurato una mostra d’arte dedicate all’artista. In quell’occasione, oltre a celebrare l’inaugurazione della neonata Fondazione Mario da Corgeno, il sindaco Daniele Parrino aveva consegnato all’artista le chiavi della città: un gesto di riconoscenza per il valore che Mario da Corgeno ha portato a Vergiate e in particolare alla piccola frazione affacciata sul Lago di Comabbio.

Le chiavi della città per gli 80 anni di Mario da Corgeno

 

Pubblicato il 02 Settembre 2025
