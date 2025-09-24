Dopo il maltempo a Induno Olona resta chiusa la scuola primaria

Il forte maltempo che si è abbattuto nella giornata di martedì 23 settembre sul Varesotto ha lasciato il segno. Una delle zone più colpite è stata la Valceresio e a Induno Olona il sindaco ha dovuto firmare un’ordinanza per chiudere nei giorni di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la scuola primaria “Don Milani”.

«Facendo i sopralluoghi dopo il maltempo – spiega il sindaco Giorgio Castelli – abbiamo constatato che tre aule sono risultate inagibili. Le ragioni restano da capire perché ci siamo mossi in anticipo nel corso dell’estate per provare a prevenire questi episodi ma l’acqua usciva dalle condutture dell’impianto elettrico. Dobbiamo ora fare i necessari approfondimenti per capire da dove derivi il problema e se ci sia la possibilità di riaprire già giovedì».

Salvo ulteriori comunicazioni, quindi, la Scuola Primaria dovrebbero riaprire venerdì 26 settembre, nel caso però di un’evoluzione positiva della situazione potrebbe riaprire già giovedì 25.