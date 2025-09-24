Dopo il maltempo a Induno Olona resta chiusa la scuola primaria
Il sindaco Giorgio Castelli spiega: "Tra aule erano inagibili, valuteremo se ci sia la possibilità di riaprire già giovedì"
Il forte maltempo che si è abbattuto nella giornata di martedì 23 settembre sul Varesotto ha lasciato il segno. Una delle zone più colpite è stata la Valceresio e a Induno Olona il sindaco ha dovuto firmare un’ordinanza per chiudere nei giorni di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la scuola primaria “Don Milani”.
«Facendo i sopralluoghi dopo il maltempo – spiega il sindaco Giorgio Castelli – abbiamo constatato che tre aule sono risultate inagibili. Le ragioni restano da capire perché ci siamo mossi in anticipo nel corso dell’estate per provare a prevenire questi episodi ma l’acqua usciva dalle condutture dell’impianto elettrico. Dobbiamo ora fare i necessari approfondimenti per capire da dove derivi il problema e se ci sia la possibilità di riaprire già giovedì».
Salvo ulteriori comunicazioni, quindi, la Scuola Primaria dovrebbero riaprire venerdì 26 settembre, nel caso però di un’evoluzione positiva della situazione potrebbe riaprire già giovedì 25.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.