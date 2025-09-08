Due sit-in dei Vigili del Fuoco: organico insufficiente e sicurezza a rischio
Due mobilitazioni (8 e 15 settembre) a Busto Arsizio e alla Prefettura di Varese per denunciare un carico di lavoro enorme a fronte di risorse scarse per fronteggiarlo
La mobilitazione dei Vigili del Fuoco di Varese passa per la piazza. Le organizzazioni sindacali hanno infatti indetto due sit-in per denunciare la grave carenza di organico che affligge il Comando Provinciale: l’8 settembre alle ore 8.30, presso la sede di Busto Arsizio, e il 15 settembre alla stessa ora in piazza della Libertà a Varese, davanti alla Prefettura. (nella foto i Vigili del fuoco durante un’esercitazione)
Il territorio varesino presenta rischi unici: dalle fragilità orografiche alle attività industriali a rischio rilevante, dalla presenza di siti nucleari a un’autostrada tra le più trafficate d’Europa, fino all’Aeroporto di Milano-Malpensa, recentemente elevato alla 10ª categoria come Fiumicino. Un quadro che porta i Vigili del Fuoco locali a gestire circa 10mila interventi annui. Un carico enorme che si scontra con un dispositivo di soccorso messo quotidianamente in crisi da organici insufficienti, turni estenuanti e politiche di risparmio considerate «miopi».
A pagarne le conseguenze, denunciano le organizzazioni sindacali (Conapo, Fns Cisl, Uil Pa, Fp Cgil, Confsal, Usb), sono sia gli operatori, esposti a rischi inutili, sia i cittadini, che subiscono disparità nei servizi di soccorso. Il silenzio degli Uffici Centrali, definito «assordante e imbarazzante», ha spinto i sindacati a portare la protesta nelle piazze, per dare voce a una situazione ormai insostenibile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.