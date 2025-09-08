Due sit-in dei Vigili del Fuoco: organico insufficiente e sicurezza a rischio

La mobilitazione dei Vigili del Fuoco di Varese passa per la piazza. Le organizzazioni sindacali hanno infatti indetto due sit-in per denunciare la grave carenza di organico che affligge il Comando Provinciale: l’8 settembre alle ore 8.30, presso la sede di Busto Arsizio, e il 15 settembre alla stessa ora in piazza della Libertà a Varese, davanti alla Prefettura. (nella foto i Vigili del fuoco durante un’esercitazione)

Il territorio varesino presenta rischi unici: dalle fragilità orografiche alle attività industriali a rischio rilevante, dalla presenza di siti nucleari a un’autostrada tra le più trafficate d’Europa, fino all’Aeroporto di Milano-Malpensa, recentemente elevato alla 10ª categoria come Fiumicino. Un quadro che porta i Vigili del Fuoco locali a gestire circa 10mila interventi annui. Un carico enorme che si scontra con un dispositivo di soccorso messo quotidianamente in crisi da organici insufficienti, turni estenuanti e politiche di risparmio considerate «miopi».

A pagarne le conseguenze, denunciano le organizzazioni sindacali (Conapo, Fns Cisl, Uil Pa, Fp Cgil, Confsal, Usb), sono sia gli operatori, esposti a rischi inutili, sia i cittadini, che subiscono disparità nei servizi di soccorso. Il silenzio degli Uffici Centrali, definito «assordante e imbarazzante», ha spinto i sindacati a portare la protesta nelle piazze, per dare voce a una situazione ormai insostenibile.