Varese News

Lavoro

Due sit-in dei Vigili del Fuoco: organico insufficiente e sicurezza a rischio

Due mobilitazioni (8 e 15 settembre) a Busto Arsizio e alla Prefettura di Varese per denunciare un carico di lavoro enorme a fronte di risorse scarse per fronteggiarlo

esercitazione vigili del fuoco

La mobilitazione dei Vigili del Fuoco di Varese passa per la piazza. Le organizzazioni sindacali hanno infatti indetto due sit-in per denunciare la grave carenza di organico che affligge il Comando Provinciale: l’8 settembre alle ore 8.30, presso la sede di Busto Arsizio, e il 15 settembre alla stessa ora in piazza della Libertà a Varese, davanti alla Prefettura. (nella foto i Vigili del fuoco durante un’esercitazione)
Il territorio varesino presenta rischi unici: dalle fragilità orografiche alle attività industriali a rischio rilevante, dalla presenza di siti nucleari a un’autostrada tra le più trafficate d’Europa, fino all’Aeroporto di Milano-Malpensa, recentemente elevato alla 10ª categoria come Fiumicino. Un quadro che porta i Vigili del Fuoco locali a gestire circa 10mila interventi annui. Un carico enorme che si scontra con un dispositivo di soccorso messo quotidianamente in crisi da organici insufficienti, turni estenuanti e politiche di risparmio considerate «miopi».
A pagarne le conseguenze, denunciano le organizzazioni sindacali (Conapo, Fns Cisl, Uil Pa, Fp Cgil, Confsal, Usb), sono sia gli operatori, esposti a rischi inutili, sia i cittadini, che subiscono disparità nei servizi di soccorso. Il silenzio degli Uffici Centrali, definito «assordante e imbarazzante», ha spinto i sindacati a portare la protesta nelle piazze, per dare voce a una situazione ormai insostenibile.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.