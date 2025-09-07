È morto don Giovanni Bossi, storico parroco di Cedrate
Il rosario sarà recitato domenica sera, mentre il funerale verrà celebrato martedì pomeriggio all’oratorio di via Lazzaretto
È morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 settembre, don Giovanni Bossi, per anni parroco di San Giorgio a Cedrate. La comunità di Gallarate perde una figura amata e stimata, legata a una lunga esperienza pastorale nel quartiere.
La camera ardente è stata allestita nella chiesetta di piazza San Giorgio a Cedrate, dove sarà possibile dare l’ultimo saluto a don Giovanni.
Oggi, domenica 7 settembre, alle ore 21, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Cedrate, in piazza San Giorgio. Il funerale si terrà martedì 8 settembre, alle ore 15.30, presso l’oratorio di via Lazzaretto 1/B a Gallarate.
Don Riccardo, attuale parroco, invitando la comunità a unirsi nella preghiera e nel ricordo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.