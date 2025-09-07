Varese News

È morto don Giovanni Bossi, storico parroco di Cedrate

Il rosario sarà recitato domenica sera, mentre il funerale verrà celebrato martedì pomeriggio all’oratorio di via Lazzaretto

È morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 settembre, don Giovanni Bossi, per anni parroco di San Giorgio a Cedrate. La comunità di Gallarate perde una figura amata e stimata, legata a una lunga esperienza pastorale nel quartiere.

La camera ardente è stata allestita nella chiesetta di piazza San Giorgio a Cedrate, dove sarà possibile dare l’ultimo saluto a don Giovanni.

Oggi, domenica 7 settembre, alle ore 21, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Cedrate, in piazza San Giorgio. Il funerale si terrà martedì 8 settembre, alle ore 15.30, presso l’oratorio di via Lazzaretto 1/B a Gallarate.

Don Riccardo, attuale parroco, invitando la comunità a unirsi nella preghiera e nel ricordo.

Pubblicato il 07 Settembre 2025
