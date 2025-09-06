Eclisse di Luna: spettacolo a Cassano Magnago con i telescopi del GAT

Domenica 7 settembre il Gruppo Astronomico Tradatese e gli astrofili di Cassano Magnago hanno organizzato una grande osservazione pubblica in occasione dell’eclisse totale di Luna. L’appuntamento si svolgerà a partire dalle 20, nel piazzale dietro il cimitero di Cassano, zona scelta per la scarsa presenza di inquinamento luminoso e la visuale libera sull’orizzonte est.

Il fenomeno astronomico inizia alle 18.27, ma in Lombardia la Luna sorgerà alle 19.50 già in piena eclissi, mostrando il caratteristico colore rosso. Il momento più spettacolare sarà attorno alle 20.52, quando la Luna inizierà a uscire dall’ombra della Terra per poi tornare luminosa entro le 21.56.

Gli organizzatori metteranno a disposizione gratuitamente una decina di telescopi, permettendo a curiosi e appassionati di ammirare da vicino l’evento. Binocoli e macchine fotografiche con teleobiettivo offriranno immagini suggestive, mentre la coincidenza con il perigeo lunare, a soli tre giorni di distanza, renderà la Luna visibilmente più grande e affascinante.