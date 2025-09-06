Eclisse di Luna: spettacolo a Cassano Magnago con i telescopi del GAT
L’evento sarà visibile già con la Luna rossa all’orizzonte: il momento più emozionante quando, verso le 20.52, il satellite riemergerà dall’ombra della Terra
Domenica 7 settembre il Gruppo Astronomico Tradatese e gli astrofili di Cassano Magnago hanno organizzato una grande osservazione pubblica in occasione dell’eclisse totale di Luna. L’appuntamento si svolgerà a partire dalle 20, nel piazzale dietro il cimitero di Cassano, zona scelta per la scarsa presenza di inquinamento luminoso e la visuale libera sull’orizzonte est.
Il fenomeno astronomico inizia alle 18.27, ma in Lombardia la Luna sorgerà alle 19.50 già in piena eclissi, mostrando il caratteristico colore rosso. Il momento più spettacolare sarà attorno alle 20.52, quando la Luna inizierà a uscire dall’ombra della Terra per poi tornare luminosa entro le 21.56.
Gli organizzatori metteranno a disposizione gratuitamente una decina di telescopi, permettendo a curiosi e appassionati di ammirare da vicino l’evento. Binocoli e macchine fotografiche con teleobiettivo offriranno immagini suggestive, mentre la coincidenza con il perigeo lunare, a soli tre giorni di distanza, renderà la Luna visibilmente più grande e affascinante.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.