Eurobasket, Doncic elimina l’Italia. Pozzecco si dimette

Termina al primo match da dentro-fuori il cammino dell’Italia del basket ai Campionati Europei. Gli azzurri vengono eliminati negli ottavi di finale dalla Slovenia (77-84) di un Luka Doncic a tratti irreale.

Il fuoriclasse dei Lakers trascina la sua nazionale nella prima metà di gara, quando l’Italia non trova alcuna contromisura e crolla anche a -18. Alla fine saranno 42 i punti di Doncic con 10 rimbalzi, anche se nell’ultimo quarto la squadra di Pozzecco è riuscita a rimontare fino al -3.

Purtroppo Fontecchio e Pajola hanno fallito i tiri del possibile pareggio e, in generale, le ultime azioni dell’Italia sono state pasticciate specie dopo l’uscita per falli di Niang, di nuovo uno dei migliori (12 punti, 6 rimbalzi). Fontecchio (22) è stato il top scorer degli azzurri tra i quali c’è stato anche un colpo di coda di Danilo Gallinari (10) all’ultima partita in Nazionale.

E quella di Riga è stata anche l’ultima da c.t. – per il momento – anche per Gianmarco Pozzecco. Il Poz nel dopo gara ha annunciato le proprie dimissioni dalla panchina azzurra. «Questa è la mia ultima partita con l’Italia, è la mia decisione. Grazie al presidente Petrucci per avermi concesso di diventare l’allenatore della Nazionale»