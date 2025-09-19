Ferno si illumina di verde contro la Sla

Informare, sensibilizzare e “fare luce” su una malattia che ancora oggi non ha cura: la Sla.

Anche Ferno ha aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde” nella notte tra il 18 e il 19 settembre.

Il verde è il colore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica).

«Noi abbiamo scelto di illuminare la Sala Consiliare di Ferno, che è il cuore del nostro paese», spiega il lettore Alessio Luisetto.

«Se abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’iniziativa è anche grazie a un caro amico, una persona speciale per me, cui dedico un forte e affettuoso abbraccio. Lui sa chi è».