Ferno si illumina di verde contro la Sla
L'iniziativa "Coloriamo l'Italia di verde" nella notte tra il 18 e il 19 settembre
Informare, sensibilizzare e “fare luce” su una malattia che ancora oggi non ha cura: la Sla.
Anche Ferno ha aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde” nella notte tra il 18 e il 19 settembre.
Il verde è il colore di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica).
«Noi abbiamo scelto di illuminare la Sala Consiliare di Ferno, che è il cuore del nostro paese», spiega il lettore Alessio Luisetto.
«Se abbiamo avuto l’occasione di partecipare all’iniziativa è anche grazie a un caro amico, una persona speciale per me, cui dedico un forte e affettuoso abbraccio. Lui sa chi è».
