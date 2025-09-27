Festa delle Associazioni, due giorni di musica, giochi e solidarietà a Carnago

Due giorni di festa a Carnago: il 4 e 5 ottobre piazza Falcone e Borsellino ospita la 3ª Festa delle Associazioni, tra musica, laboratori, giochi e buon cibo. Il ricavato sarà devoluto a progetti per i bambini con disabilità

Il primo weekend di ottobre Carnago si veste a festa. Sabato 4 e domenica 5 ottobre piazza Falcone e Borsellino diventerà il cuore pulsante della 3ª edizione della Festa delle Associazioni, organizzato dalla Pro Loco insieme con le associazioni carnaghesi, la festa un appuntamento che ormai è tradizione per inaugurare l’autunno insieme a musica, cucina e tante attività per grandi e piccoli.

Scarica la locandina

Sabato: la camminata inclusiva e la grande musica

Il via sarà sabato pomeriggio alle 15 con la camminata per bambini e ragazzi “Oltre i muri, oltre le differenze”, pensata per promuovere l’inclusione. All’arrivo in centro i più giovani troveranno spettacoli di magia e giocoleria con il Raparules Show.

La serata proseguirà in piazza con l’apertura della cucina alle 19, tra polenta e specialità autunnali, e poi con la grande energia della Royalparty Band, in concerto live dalle 21 con successi dagli anni ’80 a oggi e un vero show fatto di coreografie e oltre 50 costumi di scena.

Domenica: sport, laboratori e la sfilata a quattro zampe

Domenica sarà la giornata più ricca. Dalle 10 le associazioni del territorio accoglieranno i visitatori ai loro stand, mentre la Protezione Civile porterà in piazza i mezzi della “Colonna Mobile Provinciale”. Non mancheranno la parete di arrampicata del CAI, il laboratorio di aquiloni curato dai comitati scolastici e i tornei di freccette e calcio balilla proposti dall’OSGB Oratorio San Giovanni Bosco.

A mezzogiorno pranzo in piazza con pizzoccheri freschi, polenta, salamelle e altre specialità preparate dalla Pro Loco. Nel pomeriggio, tra lezioni di danza, giochi tradizionali con Avis e Aido e dimostrazioni di primo soccorso a cura di SOS del Seprio, spazio anche agli amici a quattro zampe: la sfilata amatoriale del Pets Festival, aperta a cani di tutte le razze e meticci.

A chiudere la due giorni, dalle 18, sarà la musica della Big Band de La Verdi Musica, per un finale in grande stile.

Una festa che fa bene alla comunità

Oltre al divertimento, la Festa delle Associazioni ha un forte valore sociale: il ricavato verrà destinato all’acquisto di arredi, giochi e materiale didattico per bambini con disabilità o disturbi cognitivi e comportamentali.

Un motivo in più per esserci e condividere un weekend all’insegna della comunità e della solidarietà.