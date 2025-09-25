Festa dell’Oratorio a Caronno Varesino: don Luigino celebra 45 anni di sacerdozio

Domenica 5 ottobre l’Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino ospita la tradizionale Festa dell’Oratorio. La giornata avrà un significato speciale con la celebrazione del 45° anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Luigino Alderighi e l’inizio del nuovo anno oratoriano.

La giornata inizierà alle 11 con una Santa Messa presieduta da Don Luigino Alderighi, in occasione del suo 45° anniversario di ordinazione sacerdotale. Durante la celebrazione verrà conferito il mandato ai catechisti, un momento importante che darà il via ufficiale all’attività catechistica dell’anno.

Il pranzo in oratorio e le altre attività

Alle 12.15, sarà il momento del pranzo in oratorio con un menu ricco e gustoso: lasagne e dolce, il tutto a un prezzo di 10€ per gli adulti e 5€ per i ragazzi fino alla terza media. Per partecipare, è necessario prenotarsi entro mercoledì 1 ottobre tramite il QRCODE presente (in calce all’articolo) nella locandina o chiamando il numero 3519302358.

Nel pomeriggio, alle 14.30, Don Franco e i catechisti incontreranno i bambini e i genitori della classe seconda elementare, per l’inizio del loro cammino di fede. Alle 15.00, sarà la volta degli incontri con i genitori dei bambini delle classi terza, quarta e quinta, per approfondire il percorso spirituale dei ragazzi.

Alle 17.30, la comunità si riunirà per il Santo Rosario, che si terrà davanti alla Grotta della Madonna. Un momento di preghiera collettiva a cui sono invitati a partecipare bambini, genitori e catechisti.

Divertimento e Giochi nel Pomeriggio

Nel pomeriggio, il bar dell’oratorio sarà aperto, con tante opportunità di divertimento per tutti: calcetto, ping pong, tam tam e tanto altro per trascorrere una giornata di svago e allegria.

La Festa dell’Oratorio di Caronno Varesino è un’occasione unica di celebrazione, fede e divertimento, che segna l’inizio di un nuovo anno oratoriano sotto il motto “Fatti Avanti”. Non mancate a questa giornata di comunità!

Per maggiori dettagli e per prenotazioni al pranzo, consultate la locandina o contattate il numero 3519302358.