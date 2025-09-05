Festa Patronale della Parrocchia di S. Maria Assunta – Fagnano Olona

Come ogni anno, torna il 13 e 14 settembre la festa della Parrocchia di S. Maria Assunta della Comunità Pastorale Madonna della Selva a Fagnano Olona che propone un programma all’insegna di proposte religiose e culturali.

Sabato 13 settembre ore 18:30, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa di saluto e ringraziamento a don Simone Seppi che lascia la Comunità Pastorale di Fagnano Olona per il nuovo incarico presso la Comunità Pastorale di Guanzate e Bulgarograsso.

A seguire, in oratorio Pier Giorgio Frassati, aperitivo, apertura dello Stand Gastronomico e pesca di beneficenza.

Alle ore 21:00 musica dal vivo con SAFARI BAND cover band di Jovanotti (Profilo Instagram e pagina Facebook)

Domenica 14 settembre ore 11:15, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa presieduta dal Parroco.

A seguire speciale Spritz e aperitivo; ore 12.30 pranzo Insieme! Stand gastronomico e Speciale Polenta e Bruscitti Prenota qui la polenta

Dalle ore 15:00, presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati, Giochi per grandi e piccini con l’associazione “Il Tarlo”

Ludoteca itinerante

Pista gigante delle trottole

Rompicapo in legno

Ore 18:00, Esibizione del gruppo COLOR GUARD dell’associazione “Anima”

Dalle ore 20:30 Serata di Musica! Presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati:

– Musica dal vivo con DIEGO E MAURIZIO FEAT RENÈ SUGAR E DAVIDE

cover Zucchero Fornaciari e musica rock e pop italiana ed internazionale

Aperitivi e Buona Cucina!

Dalle ore 19:00, servizio Bar e tavola calda.

Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili! Non mancare!