Festa Patronale della Parrocchia di S. Maria Assunta – Fagnano Olona

Due giorni da vivere insieme tra appuntamenti religiosi e momenti di festa

Festa Patronale della Parrocchia di S. Maria Assunta - Fagnano Olona
Sagre, Fiere e Feste

13 Settembre 2025 - 14 Settembre 2025

Come ogni anno, torna il 13 e 14 settembre la festa della Parrocchia di S. Maria Assunta della Comunità Pastorale Madonna della Selva a Fagnano Olona che propone un programma all’insegna di proposte religiose e culturali.

Sabato 13 settembre ore 18:30, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa di saluto e ringraziamento a don Simone Seppi che lascia la Comunità Pastorale di Fagnano Olona per il nuovo incarico presso la Comunità Pastorale di Guanzate e Bulgarograsso.

A seguire, in oratorio Pier Giorgio Frassati, aperitivo, apertura dello Stand Gastronomico e pesca di beneficenza.
Alle ore 21:00 musica dal vivo con SAFARI BAND cover band di Jovanotti (Profilo Instagram e pagina Facebook)

Domenica 14 settembre ore 11:15, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa presieduta dal Parroco.
A seguire speciale Spritz e aperitivo; ore 12.30 pranzo Insieme! Stand gastronomico e Speciale Polenta e Bruscitti Prenota qui la polenta

Dalle ore 15:00, presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati, Giochi per grandi e piccini con l’associazione “Il Tarlo
Ludoteca itinerante
Pista gigante delle trottole
Rompicapo in legno

Ore 18:00, Esibizione del gruppo COLOR GUARD dell’associazione “Anima

Dalle ore 20:30 Serata di Musica! Presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati:
– Musica dal vivo con DIEGO E MAURIZIO FEAT RENÈ SUGAR E DAVIDE
cover Zucchero Fornaciari e musica rock e pop italiana ed internazionale

Aperitivi e Buona Cucina!
Dalle ore 19:00, servizio Bar e tavola calda.

Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili! Non mancare!

Maggiori Informazioni

5 Settembre 2025

Foto

