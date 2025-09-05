Festa Patronale della Parrocchia di S. Maria Assunta – Fagnano Olona
Due giorni da vivere insieme tra appuntamenti religiosi e momenti di festa
13 Settembre 2025 - 14 Settembre 2025
Come ogni anno, torna il 13 e 14 settembre la festa della Parrocchia di S. Maria Assunta della Comunità Pastorale Madonna della Selva a Fagnano Olona che propone un programma all’insegna di proposte religiose e culturali.
Sabato 13 settembre ore 18:30, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa di saluto e ringraziamento a don Simone Seppi che lascia la Comunità Pastorale di Fagnano Olona per il nuovo incarico presso la Comunità Pastorale di Guanzate e Bulgarograsso.
A seguire, in oratorio Pier Giorgio Frassati, aperitivo, apertura dello Stand Gastronomico e pesca di beneficenza.
Alle ore 21:00 musica dal vivo con SAFARI BAND cover band di Jovanotti (Profilo Instagram e pagina Facebook)
Domenica 14 settembre ore 11:15, in chiesa Santa Maria Assunta, celebrazione della S. Messa presieduta dal Parroco.
A seguire speciale Spritz e aperitivo; ore 12.30 pranzo Insieme! Stand gastronomico e Speciale Polenta e Bruscitti Prenota qui la polenta
Dalle ore 15:00, presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati, Giochi per grandi e piccini con l’associazione “Il Tarlo”
Ludoteca itinerante
Pista gigante delle trottole
Rompicapo in legno
Ore 18:00, Esibizione del gruppo COLOR GUARD dell’associazione “Anima”
Dalle ore 20:30 Serata di Musica! Presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati:
– Musica dal vivo con DIEGO E MAURIZIO FEAT RENÈ SUGAR E DAVIDE
cover Zucchero Fornaciari e musica rock e pop italiana ed internazionale
Aperitivi e Buona Cucina!
Dalle ore 19:00, servizio Bar e tavola calda.
Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili! Non mancare!