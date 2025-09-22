Fotografia e Arte si incontrano nel progetto “Intrecci Visivi” a Gazzada Schianno

Dopo la pausa estiva riprendono le attività culturali della Cooperativa Risorgimento di Gazzada

Nell’ultimo fine settimana di Settembre sarà la volta della Mostra Fotografica Intrecci visivi che verrà inaugurata Venerdì 26 Settembre 2025, presso il salone espositivo della Cooperativa in Via Roma 59 a Gazzada Schianno

INTRECCI VISIVI proporrò fotografie di Alex Boldini, Elisa Martignoni, Massimo Ghelfi e Mauro Giacobbo, un percorso che raccoglie sguardi, prospettive e sensibilità differenti, unite dal filo conduttore dell’immagine come forma di dialogo e relazione.

L’esposizione ospiterà anche la Pittrice Paola Mazza con un progetto visivo intitolato LEGAMI.

Attraverso una selezione di scatti e disegni, la mostra esplora l’intreccio tra luce e ombra, realtà e immaginazione, intimo e collettivo. Ogni opera diventa nodo di una trama più ampia, in cui lo spettatore è invitato a perdersi e a ritrovarsi.

L’allestimento, curato da Alex Boldini, mette in evidenza la pluralità di linguaggi visivi e invita il pubblico a un viaggio esperienziale che va oltre l’osservazione, trasformandosi in un’occasione di riflessione e condivisione.



Dettagli evento:

• Titolo: Intrecci visivi

• Inaugurazione: 26/09/2025, ore 18.00

• Periodo: date di apertura 27 e 28 / 09 / 2025

• Luogo: Salone esposizioni Cooperativa Risorgimento, Via Roma 59 Gazzada Schianno –

• Orari di apertura: dalle 10.30 alle 18.30

• Ingresso: gratuito