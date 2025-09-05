Guidesi bacchetta Bruxelles sull’automotive: “Basta assist ai cinesi”
L'assessore regionale allo Sviluppo Economico manda un messaggio chiaro alla presidente Von der Leyen ch il 12 settembre ha convocato una riunione strategica di settore
“In tema di automotive il Partito Popolare Europeo è ora che agisca coerentemente con ciò che dice e ciò che scrive ufficialmente prima che si arrivi alla morte del settore”. Con queste parole Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e presidente dell’Automotive Regions Alliance (ARA), ha lanciato un appello diretto al PPE alla vigilia del Gran Premio di Monza.
Il riferimento al circuito non è casuale. Proprio a Monza, lo scorso novembre, la Lombardia ha assunto la guida delle Regioni motoristiche europee, in occasione di una cerimonia istituzionale che ha voluto sottolineare il legame storico tra il territorio e l’industria automobilistica.
Guidesi ha richiamato l’attenzione sul documento approvato dal PPE lo scorso novembre, “un documento chiaro che ricalca perfettamente le nostre posizioni”, ha detto. Secondo l’assessore, è arrivato il momento di passare dalle parole alle decisioni: “Adesso è arrivato il momento di decidere e cambiare radicalmente strada”.
Il presidente dell’ARA ha rivolto un appello diretto anche alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “Deve decidere perché non si può stare fermi. Basta con divieti stupidi. Non cambiare significa accompagnare il più importante settore industriale dell’Europa alla morte”.
Richiamando anche alcune prese di posizione del presidente dei Popolari europei Manfred Weber, Guidesi ha insistito sul principio di “neutralità tecnologica” e sulla necessità di evitare divieti che, a suo giudizio, rischiano di penalizzare il comparto.
Lo sguardo è rivolto soprattutto al 12 settembre, quando la presidente von der Leyen ha convocato una riunione strategica con i principali attori del settore.
“Mi aspetto che dalle parole seguano i fatti – ha dichiarato – e che alla riunione strategica finalmente tutto il settore, territori, componentistica e costruttori, abbia un’unica voce”. Per Guidesi, la priorità resta tutelare la competitività europea e i posti di lavoro, senza concedere vantaggi ai concorrenti esterni: “Ora basta assist ai cinesi, cambiare per salvare la nostra industria e i posti di lavoro. Solo così ci sarà un futuro sostenibile, solo se avremo ancora un protagonismo settoriale riusciremo a contribuire a una mobilità sostenibile attraverso tutte le soluzioni tecnologiche esistenti che la ricerca e l’innovazione ci metteranno a disposizione”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.