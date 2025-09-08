I sapori della Valtellina a Cassano Magnago con la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt

Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della fine dell’estate: la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt, in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre all’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago. Una tre giorni all’insegna del gusto, della tradizione valtellinese e del divertimento per tutte le età.

Specialità valtellinesi protagoniste

Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, la cucina di montagna. I protagonisti del menù saranno i pizzoccheri, i celebri sciatt – croccanti frittelle di formaggio –, la polenta taragna, piatti di selvaggina e i dolci della tradizione.

Tra le proposte più golose bresaola con sciatt, spezzatino di cervo con polenta taragna, pulpett ai funch e torte fatte in casa, come la torta di mele e la panna cotta ai frutti di bosco.

Un’occasione per fare un vero e proprio viaggio gastronomico nella Valtellina, senza lasciare il Varesotto.

Musica e intrattenimento per tutte le età

Oltre al buon cibo, la sagra offrirà anche spettacoli serali e attività per bambini:

Venerdì 12 settembre: karaoke live con Ariele Frizzante

Sabato 13 settembre: concerto della tribute band “Nient’altro che Noi”, con le canzoni degli 883 e Max Pezzali

Domenica 14 settembre: doppio appuntamento con il pranzo e lo spettacolo serale di Luciano e Paola, per ballare il liscio e vivere un’atmosfera da festa di paese

Per i più piccoli, saranno disponibili tiro a segno e uno scivolo gonfiabile gratuito durante l’intero weekend.

Gli orari di apertura: venerdì e sabato: 19.00 – 01.00; domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00

La prenotazione è consigliata per chi desidera il servizio al tavolo:

Modulo online: modulo di prenotazione WhatsApp: 349 5382384

Email: streetfood@leofficineculturali.it

È disponibile anche il servizio take-away e, come sempre, l’ingresso è gratuito.