Cassano Magnago
I sapori della Valtellina a Cassano Magnago con la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt
La sagra è in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025 all’Area Feste di via Primo Maggio
Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della fine dell’estate: la Sagra del Pizzocchero e dello Sciatt, in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre all’Area Feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago. Una tre giorni all’insegna del gusto, della tradizione valtellinese e del divertimento per tutte le età.
Specialità valtellinesi protagoniste
Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, la cucina di montagna. I protagonisti del menù saranno i pizzoccheri, i celebri sciatt – croccanti frittelle di formaggio –, la polenta taragna, piatti di selvaggina e i dolci della tradizione.
Tra le proposte più golose bresaola con sciatt, spezzatino di cervo con polenta taragna, pulpett ai funch e torte fatte in casa, come la torta di mele e la panna cotta ai frutti di bosco.
Un’occasione per fare un vero e proprio viaggio gastronomico nella Valtellina, senza lasciare il Varesotto.
Musica e intrattenimento per tutte le età
Oltre al buon cibo, la sagra offrirà anche spettacoli serali e attività per bambini:
Venerdì 12 settembre: karaoke live con Ariele Frizzante
Sabato 13 settembre: concerto della tribute band “Nient’altro che Noi”, con le canzoni degli 883 e Max Pezzali
Domenica 14 settembre: doppio appuntamento con il pranzo e lo spettacolo serale di Luciano e Paola, per ballare il liscio e vivere un’atmosfera da festa di paese
Per i più piccoli, saranno disponibili tiro a segno e uno scivolo gonfiabile gratuito durante l’intero weekend.
Gli orari di apertura: venerdì e sabato: 19.00 – 01.00; domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00
La prenotazione è consigliata per chi desidera il servizio al tavolo:
Modulo online: modulo di prenotazione WhatsApp: 349 5382384
Email: streetfood@leofficineculturali.it
È disponibile anche il servizio take-away e, come sempre, l’ingresso è gratuito.