Il fascino del cinema di un tempo in mostra a Cassano Magnago
Allestita all'ex chiesa di San Giulio, è stata curata da Collana Galerate e in particolare dal cassanese Antonio Castiglioni
L’associazione culturale Collana Galerate propone una mostra dedicata al cinema di un tempo.
Organizzata dal socio Antonio Castiglioni e patrocinata dal comune di Cassano Magnago, sarà allestita all’ex Chiesa di San Giulio (via San Giulio n. 198, Cassano Magnago), con inaugurazione sabato 13 settembre prossimo alle ore 16:30.
Intitolata “Il cinema che non c’è più – Il cinema di un tempo attraverso le iconiche locandine”, desidera raccontare l’epopea della settima arte, il cinema, quale forma espressiva che ha influenzato i nostri stili di vita, attraverso i mezzi di promozione che da sempre accompagnano i film proiettati: manifesti, locandine, fotobuste…
La mostra sarà aperta dal 13 al 21 settembre, mercoledì 15-18.30; sabato e domenica 9-12.30 e 15.30-18.
