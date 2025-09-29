Il lunedì in diretta su Radio Materia è per gli amanti della musica e dell’arte
La nuova settimana di diretta su Radio Materia si apre all’insegna della musica e dell’arte. L’appuntamento delle 16,30 con le associazioni vedrà protagonista Musicuvia, una realtà che promuove la musica d’eccellenza – di ogni tipo e genere – in Valcuvia, alla portata di tutti coloro che vivono o vi soggiornano. Alle 18 parleremo di art con Andrea Ceresa, artista di Induno Olona che ci parlerà del suo progetto artistico realizzato alla stazione di Induno.
Alle 16,30 intervisteremo Andrew Joliffe, fondatore del progetto MusiCuvia, un festival musicale itinerante in Valcuvia che da qualche anno regala a chi vive o soggiorna in quel territorio spettacoli musicali di altissimo livello.
Nel nostro spazio delle 18 dedicato alle storie delle persone ospiteremo un giovane street artist. Andrea Ceresa, nato a Varese nel 1995 si è avvicinato al mondo dell’arte grazie ai graffiti ed è uno dei più attivi, titolati e promettenti curatori a poter vantare sia l’esperienza diretta del writing sia una preparazione accademica. Tra le sue diverse attività, a Varese ha curato insieme a Monica Guadalupi Morotti la mostra Andrea Ravo Mattoni – img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale andata in scena al Castello di Masnago.
