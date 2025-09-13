Besozzo
Il lungolago di Angera vibra di blues con Fabio Treves
Sul lungolago la musica del “puma di Lambrate” per il festival organizzato da Jamm Club. L’associazione no profit dà inizio al nuovo anno di iniziate e attività
14 Settembre 2025
Il lungolago di Angera diventa suona blues: domenica 14 settembre il pratone di Piazza Garibaldi ospita la Treves Blues Band, con Fabio Treves – leggenda della scena italiana e internazionale – a celebrare i suoi 50 anni di carriera musicale.
L’occasione sarà quella del Jamm Stock Blues, il festival nato dalla collaborazione tra il Comune lacustre e l’associazione Jamm Club di Ispra.
Ad aprire la serata a ingresso gratuito e a scaldare il pubblico saranno i BlueSaints, band del Lago Maggiore, seguiti da Angelo Leadbelly, bluesman apprezzato in tutt’Italia in particolare per il suo blues acustico. Le esibizioni avranno inizio dalle 19:30, con lo stand gastronomico a cura della canottieri di Angera.
Alle 21.30 curiosi e appassionati ascolteranno da sotto il palco la potenza e l’energia del “puma di Lambrate”, figura di riferimento per generazioni di appassionati. «Siamo felici di aver trovato l’appoggio del Comune di Angera nell’organizzazione di un festival blues. Il nostro obiettivo è poter riproporre iniziative simili anche in futuro» spiega l’associazione culturale no profit, attiva dal 2018. Con l’arrivo dell’autunno inizieranno i nuovi corsi di musica, pensati per bambini e adulti. Il festival diventa così l’occasione per presentarsi al pubblico, riaffermando la centralità del blues: un genere forse di nicchia ma ancora amatissimo.
In caso di maltempo il festival si terrà in sala consiliare, la cui capienza massima è di 90 posti a sedere.
