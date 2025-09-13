Il lungolago di Angera vibra di blues con Fabio Treves

Il lungolago di Angera diventa suona blues: domenica 14 settembre il pratone di Piazza Garibaldi ospita la Treves Blues Band, con Fabio Treves – leggenda della scena italiana e internazionale – a celebrare i suoi 50 anni di carriera musicale.

L’occasione sarà quella del Jamm Stock Blues, il festival nato dalla collaborazione tra il Comune lacustre e l’associazione Jamm Club di Ispra.

Ad aprire la serata a ingresso gratuito e a scaldare il pubblico saranno i BlueSaints, band del Lago Maggiore, seguiti da Angelo Leadbelly, bluesman apprezzato in tutt’Italia in particolare per il suo blues acustico. Le esibizioni avranno inizio dalle 19:30, con lo stand gastronomico a cura della canottieri di Angera.

Alle 21.30 curiosi e appassionati ascolteranno da sotto il palco la potenza e l’energia del “puma di Lambrate”, figura di riferimento per generazioni di appassionati. «Siamo felici di aver trovato l’appoggio del Comune di Angera nell’organizzazione di un festival blues. Il nostro obiettivo è poter riproporre iniziative simili anche in futuro» spiega l’associazione culturale no profit, attiva dal 2018. Con l’arrivo dell’autunno inizieranno i nuovi corsi di musica, pensati per bambini e adulti. Il festival diventa così l’occasione per presentarsi al pubblico, riaffermando la centralità del blues: un genere forse di nicchia ma ancora amatissimo.

In caso di maltempo il festival si terrà in sala consiliare, la cui capienza massima è di 90 posti a sedere.