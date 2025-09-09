Il momento della diagnosi. Seconda puntata per il podcast Occhi di Riso di Alessandra Baruffato
In questa puntata Alessandra Baruffato parte dalla diagnosi di sindrome di Down della figlia Luna, esplorando l'impatto emotivo e trasformativo di tale notizia
La seconda puntata del podcast Occhi di Riso di Alessandra Baruffato, affronta il tema della diagnosi di sindrome di Down per la figlia Luna. Un racconto personale, toccante, che intreccia memoria, emozioni e consapevolezze nuove.
La sua testimonianza restituisce l’immagine di un periodo sospeso, fatto di domande, paure e soprattutto trasformazioni interiori. «La diagnosi è un punto di partenza – racconta Baruffato – non un punto di rottura. La vita cambia, certo, ma si riempie anche di senso».
Una nuova prospettiva sulla disabilità
Nel corso dell’episodio, l’autrice riflette su come la disabilità non vada negata né edulcorata, ma riconosciuta nella sua complessità e affrontata con strumenti, supporto e una comunità presente. Ciò che emerge è una visione lucida ma anche piena di speranza: i tempi si allungano, le aspettative si trasformano, ma il percorso che si apre può essere sorprendente e arricchente.
«È fondamentale che nei reparti di maternità ci sia un sostegno vero, umano, che sappia stare vicino alle famiglie anche nel momento della diagnosi», sottolinea Baruffato, che nel podcast lancia un appello a cambiare il modo in cui si comunica e si accompagna una notizia così importante.
“Scrivere il proprio destino con amore”
Il messaggio che chiude l’episodio è un invito semplice ma potente: respirare, accogliere, vivere. «Scrivere il proprio destino con amore e presenza», dice Alessandra, offrendo così una prospettiva in cui l’imprevisto non è una fine, ma l’inizio di una nuova storia. Una storia densa, faticosa a tratti, ma colma di significato.
