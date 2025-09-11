Il primo weekend della “Fera de Pomm da Tera” porta a Rovello Porro musica, tradizioni e buon cibo

A Rovello Porro inizia la 19esima edizione della “Fera de Pomm da Tera”, un evento tradizionale sempre molto partecipato organizzato dalla Protezione Civile. La manifestazione si terrà dal 12 al 14 settembre e dal 19 al 21 settembre all’area feste di via Bernardino Luini, con tante proposte musicali, gastronomia e divertimento per tutta la famiglia.

Il programma del weekend

Venerdì 12 settembre, la cucina aprirà alle 19, con possibilità di asporto a partire dalle 18,45. La serata sarà animata dalla musica dal vivo, con l’orchestra Emy Band che si esibirà dalle 21.

Sabato 13 settembre, la cucina sarà di nuovo pronta a partire dalle 19 e alle 21 salirà sul palco la Blue Band Live, per una serata di intrattenimento musicale.

Domenica 14 settembre, la festa inizierà già la mattina, con l’apertura della cucina a pranzo dalle 12, e l’asporto a partire dalle 11,45. Il clou della giornata sarà la tradizionale sfilata di trattori agricoli, che partirà alle 10, seguita da una gara di abilità con i trattori, che si terrà a partire dalle 10,30. Alle 15 ci sarà la cerimonia di consegna delle borse di studio e del “Premio bontà”. Nel pomeriggio, spazio alla sfida di taglio dei tronchi e all’esposizione di mezzi antichi e modellini e tanti giochi della tradizione. La musica della giornata sarà affidata all’Orchestra Plaza Band, che inizierà a suonare alle 21.

Durante tutto il weekend, ci saranno anche giostre e attrazioni per i bambini.

Qui la locandina con i dettagli del programma