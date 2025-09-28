Il programma delle iniziative all’Oasi Lipu Palude Brabbia a ottobre

Domenica 5 ottobre

h. 9.30 European Birdwatching: Giornata internazionale degli uccelli migratori! Questa

manifestazione è organizzata da LIPU e i suoi partner e si tiene in tutta Europa da 33 anni il

primo weekend del mese di ottobre. E’ un’occasione per imparare a fare birdwatching e

scoprire curiosità sull’avifauna in passo migratorio. Vi aspettiamo in Palude Brabbia

binocoli al collo per una passeggiata lungo i sentieri dell’oasi, accompagnati dalle guide

visiteremo diversi punti di osservazione, annotando le varie specie presenti.

Domenica 19 ottobre

h. 9.30 Lucher, bartavelli e curiose creature: aspetti storici e naturalistici della palude in

un percorso che ci conduce attraverso gli antichi lavori e il fascino degli stagni. Una visita

guidata dedicata al racconto di come si cavava la torba e a cosa serviva la lisca, un viaggio

nella storia e nel presente della riserva con osservazione e riconoscimento di flora e fauna

palustri.

h. 14.30 Birdwatching dei piccoli: Come ogni anno ottobre è il mese dedicato al

birdwatching per i piccoli.

Cammineremo insieme lungo i sentieri dell’Oasi alla ricerca degli amici pennuti, binocoli

alla mano pronti per scovare ogni “abitante” della Riserva.

Guarderemo tracce e reperti di animali grazie anche all’aiuto di microscopi. Come sarà una

penna vista da vicino? Cosa contiene una borra?

Prove pratiche ed enigmi non mancheranno per vedere chi è un vero naturalista!

Chiudiamo il pomeriggio con una merenda tutti insieme

Domenica 26 ottobre

Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia

VIA PATRIOTI 22, INARZO (VA)

Tel. 0332.964028 cell. 393.9153897

oasi.brabbia@lipu.it www.lipupaludebrabbia.it

La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.

È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre

100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.

Sede nazionale – Via Udine 3/a – 43122 Parma – www.lipu.it – info@lipu.it

h. 14.30 Il menestrello degli alberi: Una passeggiata alla scoperta dei segreti del bosco,

accompagnati da un curioso personaggio “il menestrello degli alberi”. Tra scienza e gioco,

sveleremo come gli alberi parlano tra di loro, perché le foglie diventano rosse e

apprenderemo piccoli trucchi da “giovane marmotta” per scoprire altezza ed età di un

albero!

Chiudiamo il pomeriggio con una merenda tutti insieme.

Sabato 1 e Domenica 2 novembre

h. 16.30 Halloween in Palude:

Sabato 1 novembre: bambini 5 – 8 anni (termine previsto h. 18.30)

Domenica 2 novembre: ragazzi 8 – 11 anni (termine previsto h. 19.00)

Nella notte più paurosa dell’anno, la Palude si risveglia. Streghe, maghi e personaggi

strambi si danno appuntamento lungo i sentieri della riserva. Un enigma incombe sul

bosco, tutti gli animali sono in fermento e aspettano qualcuno che gli dia una mano per

riportare la tranquillità. Voi avete abbastanza coraggio per accompagnarci in questa

avventura? Riusciremo tutti insieme a risolvere l’enigma?

Vi aspettiamo in Riserva per una passeggiata paurosa!

Gli incontri del sabato

11 ottobre h. 14.30 Erbe bacche e radici! riconoscimento erbe selvatiche commestibili

grazie alla nostra esperta Rosella Aresi. Una breve passeggiata per esplorare le piante

eduli di questa stagione e come impiegarle in gustosi e originali piatti ma anche bacche e

radici saranno protagoniste della stagione autunnale appena partita!

11 ottobre h. 14.30 Liquori e grappe aromatizzate: Guidati da Ombretta Tuligi, esperta in

erbe selvatiche commestibili e ideatrice del blog le erbericettediombretta.com, scopriremo

l’affascinante mondo dei liquori: quali erbe scegliere, come riconoscerle e come

prepararli. Molte erbe di campo possono essere utilizzate non solo in cucina ma anche per

creare liquori e aromatizzare grappe, così da trasferire aromi e proprietà ai nostri

preparati.

Alcuni idroalcolici possono inoltre essere usati come rimedi naturali: siete tormentati dalle

punture di zanzare? Scopriremo come la piantaggine può venirci in aiuto. L’evento

terminerà con un’ottima degustazione.

Per tutti gli eventi informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it